"Аэрофлот" уже положил глаз на создаваемую авиакомпанию

Похоже, что доступных авиабилетов жители региона так и не дождутся...

Идея создания новой авиакомпании специально для перевозок в Дальневосточном федерально округе (ДФО), поручение о создании которой поручил проработать в конце прошлого года президент Владимир ПУТИН, по-прежнему витает в облаках.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

На прошлой неделе министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ сообщил, что дальневосточный авиаперевозчик может быть создан либо на базе существующей компании, либо на базе нового юрлица. При втором варианте не совсем понятна дальнейшая судьба авиакомпании «Аврора», которая была создана «Аэрофлотом» в июле 2012 года как раз с пометкой «единый дальневосточный авиаперевозчик».

Есть варианты

«Думаю, что в ближайшее время в правительстве будет обсуждение, мы более четко поймем стратегию, которая укладывается в развитие этой дальневосточной авиакомпании. Первичные предложения по поручению президента мы в правительство направили. Есть разные варианты, кто будет ей управлять - из крупнейших корпораций или регионов, или авиакомпаний», - сказал г-н Дитрих в кулуарах «Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации».

Он добавил, что уже есть заинтересованные в проекте. «Ожидаем совещания в правительстве. Думаю, что на этой (текущей – Прим. автора) неделе оно теоретически может состояться», - заключил глав Минтранса.

Ранее сообщалось, что рабочее название новой авиакомпании - «Дальний Восток», для финансирования проекта правительство может прилечь средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ сообщил, что планируется проанализировать активы и состояние компании «Аврора» и оценить, может ли она стать базой для создания дальневосточной авиакомпании.

«Есть предложение по компании «Аврора». Мы проанализируем активы этой компании, ее состояние, может ли она быть базовой. Для нас создание компании - это не только повышение транспортной доступности, хотя повышение транспортной доступности играет принципиальную роль. Для нас создание компании - это еще возможность развивать авиастроение на Дальнем Востоке», - сказал г-н Трутнев в телеэфире на НТВ.

«Аврора» в 2019 году перевезла почти 1 млн 658 тыс. пассажиров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году. Перелеты на внутренних линиях совершили более 1,2 млн человек (почти на уровне 2018 года), на международных - почти 452 тыс. человек (рост на 11,6%). Пассажирооборот компании за год составил почти 2,4 млрд пассажиро-километров (снижение на 4%). Перевезено почти 7,4 тыс. тонн почты и грузов (в 2019 году - более 8,3 тыс. тонн).

Летать есть на чем

В январе ТАСС сообщил, со ссылкой на Минпромторг, что «Ростех» со своей стороны прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ 100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест, с началом серийного производства в 2022 году.

«Возможные варианты, которые мы рассматривали, - это или вновь производимые самолеты, или самолеты, которые уже сейчас обращаются на рынке. Для этого нужна сверка. Мы на своем уровне эту сверку провели, и нужно, чтобы правительство это одобрило», - отметил сейчас г-н Дитрих.

Своя компания ближе к бюджету

Сейчас в большинстве дальневосточных регионов есть собственные авиаперевозчики, которые зарегистрированы на территории субъектов и платят там налоги, а также получают поддержку от местных властей. Отдавать деньги, включая субсидии, авиакомпаниям из других регионов местные власти вряд ли захотят.

Так, власти Сахалинской области уверены, что с поставленной президентом задачей лучше всего справится «Аврора». «Мы не только не против, но и всеми руками «за» создание специальной авиакомпании на территории ДФО. Это очень выгодно, так как благодаря появлению такой компании удастся добиться снижения стоимости перелетов и увеличить частоту рейсов. Для Сахалинской области вопрос особенно актуален, так как регион островной. Мы считаем, что «Аврора» справится с такой задачей. Создание новой авиакомпании - сложно, долго и дорого, и, как говорится, зачем изобретать велосипед», - сказали в областном министерстве транспорта.

И. о. замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий ПЛОТНИЦКИЙ, которого цитирует ТАСС, считает, что создание новой авиакомпании с нуля - достаточно сложный процесс, и без поддержки государства его реализовать невозможно, однако, создание такой структуры на базе действующей авиакомпании упростит задачу. По его словам, будущая авиакомпания должна не только сохранить действующие маршруты, но и организовать новые. Ей предстоит проработать доступные тарифы, и без финансовой поддержки из федерального бюджета здесь не обойтись.

Уже пять лет «Аврора» успешно эксплуатирует воздушные суда Viking DHC-6 Twin Otter 400 в Приморском крае. 22 декабря 2014 году авиакомпания выполнила первые пассажирские рейсы на новом самолете по местным маршрутам Владивосток – Кавалерово – Пластун и Владивосток – Терней – Амгу – Светлая в Приморском крае. Всего за это время перевезено почти 150 тыс. пассажиров. Сейчас в авиапарке «Авроры» три самолета типа Viking DHC 6-400, им присвоены имена известных деятелей Приморья: «Иван Надаров», «Владимир Арсеньев» и «Владимир Сайбель».

Якутский вариант

Альтернативой «Авроре» может стать авиакомпания «Якутия», владельцем которой является правительство республики Саха (Якутия) в лице местного министерства имущественных и земельных отношений. Парк этого авиаперевозчика состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800.

Председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ уже сообщил в Инстаграмм, что власти республики уже направили соответствующее предложение в правительство РФ.

«Мы уже направили предложение с просьбой рассмотреть авиакомпанию «Якутия» как одну из структур, на базе которой такая дальневосточная авиакомпания будет создана. Уверен, что это не только не повредит, но и даст дополнительный стимул для повышения доступности, стоимости и набора рейсов для наших граждан», - написал г-н Солодов.

Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 20 лайнеров, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800.

В конце прошлого года глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил, что сразу несколько консорциумов проявляют интерес к участию в конкурсе на право реконструкции международного терминала аэропорта «Якутск», базового для авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии».

«Пока у нас нет юридически значимых подписанных документов по этому проекту, потому что пока нет прошедшей госэкспертизу проектной документации. Наличие проектной документации будет для нас стартом для объявления конкурса на привлечение инвестора. Желающих очень много, это не только японцы. По крайней мере, 3-4 консорциума», - сказал г- Николаев.

Отремонтировать терминал регион рассчитывает к концу 2022 года.

«Мы хотим отремонтировать к концу 2022 года, чтобы с окончанием реконструкции взлетно-посадочной полосы наш аэропорт мог принимать любые типы воздушных судов. Планируем начать ощутимо наращивать пассажиропоток, в том числе из стран Юго-Восточной Азии. С этой точки зрения проект для нас приоритетный», - подчеркнул глава Якутии.

В рамках V Восточного экономического форума в сентябре 2019 года ВЭБ, правительство Якутии, АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ) и АО «Аэропорт Якутск» подписали соглашение, предполагающее, что ВЭБ профинансирует реконструкцию международного терминала аэропорта. Инвестиции в строительство составят 1,4 млрд рублей. Ожидается, что после обновления международного терминала пассажиропоток возрастет с 30 тыс. до 100 тыс. человек в год. В настоящее время из аэропорта Якутск выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. Осуществляются полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на Пхукет.

Ранее о своем интересе к реконструкции аэропорта Якутск заявляли представители Японского банка для международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) и компании Hokkaido Corporation. Японская сторона отмечала, что благодаря своему местоположению аэропорт в перспективе может стать крупным транспортным узлом для регионов Дальнего Востока и Сибири и стран Юго-Восточной Азии, что повышает привлекательность проекта для инвестирования.

Досье "Золотого Рога": Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» (Сахалинская область) и «Владивосток Авиа» (Приморский край). В настоящее время она является основным перевозчиком на территории ДФО. 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», еще 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот АК «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. На регулярной основе «Аврора» выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

На фото: Приморцам скоро придется выискивать на табло имя новой авиакомпании с доступными ценами.

Фото автора

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



