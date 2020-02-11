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За школы города взялись капитально
Во Владивостоке будут капитально отремонтированы несколько городских школ. Об этом во время рабочей поездки заявил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК. А в школе №55 на улице Снеговой масштабный ремонт уже завершен, и она готова принять учащихся.
Новое учебное учреждение стало структурным подразделением школы №82, расположенной в Снеговой Пади. Школа рассчитана на 150 учащихся и будет обучать детей микрорайона Дальхимпром.
Школу в этом микрорайоне закрыли в 2012 году из-за резкого сокращения численности учеников. Фактическая наполняемость тогда составила 45% от возможной проектной мощности. К тому же, школе требовался капитальный ремонт, так как здание уже не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. Учащихся тогда перевели в соседние учебные заведения.
«Подрядчик, несмотря на короткие сроки, выполнил взятые на себя обязательства, и меньше чем за полгода здесь выполнен капитальный ремонт. Полностью обновлены классы, закуплено все необходимое оборудование и литература для занятий. Сделаны спортивный и актовый залы, предусмотрены помещения для дополнительных занятий с подростками. Отремонтированы стадион и детские площадки», - заявил глава города.
Также в этом году капремонт будет проведен еще в трех школах. В школе №42 капитально отремонтируют фасад, спортивный зал и заменят окна на пластиковые. На территории школы №67 запланировано отремонтировать подпорную стену. А в школе №69 заменят оконные блоки, сделают новую кровлю и приведут в порядок лестницу, ведущую к учебному учреждению.
«Строители должны все сделать комплексно и качественно. Ведь речь идет о детях», - подчеркнул глава города.
Напомним, средства на ремонт школ и детских садов выделяются ежегодно из городского бюджета. Планы по ремонту составляют руководители образовательных учреждений. Большая часть работ проходит летом, чтобы не мешать учебному процессу, но некоторые виды работ проводят уже весной.
В 2019 году в школах Владивостока было установлено 45 новых автоматических пожарных сигнализаций, в 42 школах и детсадах смонтировали новые камеры видеонаблюдения, в четырех учреждениях установили ограждение. Кроме того, в детских садах №121 и №184 заменили кровлю, в школах №22 и №78 - санузлы. Ремонт пищеблоков прошел в школах №32, №53 и Техническом лицее, а также во многих детских садах. Новые спортивные площадки появились в школах №38 и №12. В школах №16, №37, №63 и №67 отремонтированы хоккейные коробки.
На фото: Глава Владивостока Олег Гуменюк во время рабочей поездки в школу №55, где сейчас заканчивается капремонт, заявил, что в городе в ближайшее время будут капитально отремонтированы несколько школ.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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