В Приморье застройщик долгостроя признан банкротом

В отношении застройщика введено конкурсное производство, а это шаг, который необходим для составления списка кредиторов для восстановления прав граждан

Застройщик дома на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске признан банкротом по решению Арбитражного суда Приморского края. Это первый из шести домов, заявленных на федеральное софинансирование для завершения строительства.

По результатам рассмотрения инициативных писем от Правительства Приморского края, направленных в ДОМ.РФ в августе 2019 года, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства инициировал банкротство застройщиков шести домов в Приморье.

Как сообщила советник губернатора по решению вопроса долгостроев в Приморье, генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю, основанием для софинансирования из федерального бюджета в пропорции 88% на 12% и завершения строительства объекта считается признание компании-застройщика банкротом.

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» направила заявление в суд о признании банкротом компании АО «АлянсГрупп Инвестиции и Строительство» еще 13 декабря 2019 года.

«Застройщик дома на улице Крестьянская, 94, в Уссурийске официально признан банкротом 6 февраля 2020 года. С момента обращения рассмотрение дела заняло два месяца. Может занимать и дольше, по закону до полугода, но наши сотрудники в рамках соблюдения легитимности держат вопрос на контроле и стараются ускорить процесс, если дело касается обманутых дольщиков», – подчеркнула Ольг Сун-жаю.

По ее словам, согласно 214-ФЗ, в связи с признанием компании банкротом в отношении застройщика введено конкурсное производство, а это шаг, который необходим для составления списка кредиторов для восстановления прав граждан.

В течение 10 дней со дня признания застройщика банкротом конкурсный управляющий публикует на федеральном ресурсе bankrot.fedresurs.ru сведения о признании компании банкротом и уведомление о возможности предъявления требований со стороны граждан, у которых есть квартиры, машиноместа и нежилые помещения на основании договора с этим застройщиком. Управляющий уведомляет всех известных ему кредиторов.

Граждане должны направить заявление на включение в реестр кредиторов-участников строительства в течение двух месяцев со дня получения уведомлений.

«Очень важно соблюдать сроки. Если гражданин не получил уведомления, то срок подачи заявления и включения в реестр (два месяца) начинается через 1 месяц после размещения информации на федеральном ресурсе», – подчеркнули специалисты отдела по вопросам долевого строительства Корпорации развития Приморского края.

К заявлению нужно приложить договор с застройщиком, на основании которого гражданин является кредитором, и документы, подтверждающие факт частичной или полной оплаты своих помещений. Управляющий рассматривает эти документы и включает кредиторов в реестр.

Отметим, что если у управляющего есть основание отказать, то он отказывает, и гражданин должен обратиться самостоятельно с требованием о включении в реестр кредиторов-участников долевого строительства в Арбитражный суд Приморского края. И факт наличия основания по включению в реестр будет устанавливаться в судебном порядке.

В срок не позднее шести месяцев со дня принятия Арбитражным судом решения о признании застройщика банкротом и открытия конкурсного производства Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края принимает решение о финансировании достройки дома или о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства объектов и выплате денег гражданам.

Напомним, что в 2019 году в Приморье удалось достроить и сдать в эксплуатацию первые пять долгостроев, в результате чего более 500 семей были восстановлены в своих правах. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 10 домов.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)