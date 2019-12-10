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Оскандалившийся траулер готовится выйти на новый промысел
История с резонансным задержанием сотрудниками погрануправления ФСБ судна, принадлежащего приморской компании, получила неожиданное развитие
Траулер «Крымский», задержанный сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за незаконный промысел 13 тонн краба стригуна опилио в подзоне Приморскогот края, отпущен из под ареста и готовится выйти на промысел краба.
История с резонансным задержанием российскими пограничниками СДС «Крымский» принадлежащего компании «Примкраб», получила неожиданное развитие. Напомним, что 6 декабря пресс служба пограничного управления ФСБ России, распространила официальное сообщение.
В результате контрольно-проверчных мероприятий на борту российского рыболовного судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тысяч особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе. Предотвращенный ущерб оценивается в сумму около 53 млн рублей. Судно сопровождено в порт Находка. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Партия незаконного добытого краба была одной из крупнейших по объему валютоемкого ресурса, который добывался компаниями имеющими законное право на вылов краба. Суда компаний ранее нарушали правила рыболовства, но как правило, это были технические нарушения, за которые компании отделывались штрафами.
Что касается компания «Примкраб», то она в крабовом бизнесе всего несколько лет, приобрела на аукционах право на вылов 2 500 тонн краба, и этот объем официально добывала без нареканий со стороны контролирующих структур.
Представитель компании «Примкраб» отказался комментировать сообщение пограничной службы ФСБ, заверив корреспондента ZRPRESS, что причины задержания будут подробно освещены позже в пресс-релизе компании.
В пресс службе пограничного управления по Приморскому краю ФСБ России заявили, что арест судна сохранен, судовладелец не может распоряжаться судном как имуществом, но так как компания имеет легальные квоты на краб, то судно может вести промысловую деятельность.
Между тем, история с браконьерским промыслом на этом не закончилась. Несмотря на то что судну дали возможность выйти и вести промысел по квотам компании, судьба траулера будет зависеть от дальнейшего административного разбирательства, которое будут проводить пограничные дознаватели.
Если дознание установит, что досмотровая группа не ошиблась, и капитан судна вел промысел с нарушениями законодательства, самые серьезные из них, это промысел с запрещенными орудиями лова и промысел в районе, который не указан в рыболовном билете, (по неофициальной информации именно эта причина явилась основой задержания судна «Крымский»), то нарушения компании «Примкраб» попадают под действие Статья 8.17. КоАП РФ Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии.
Статья для рыбаков одна из самых тяжелых, она предусматривает для на юридических лиц – штраф от двукратного до трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой.
То, есть если пограничники не признают, что они ошиблись в отношении компании «Примкраб», и официально не вынесут процессуальное решение прекратить административное производство в отношении «Примкраб», то самым мягким наказанием будет штраф в 53 миллиона рублей, при условии что судовладелец вину признает. Если дело дойдет до суда, то все зависит от решения суда. Если компания невиновна, то санкций не будет. Если суд признает компанию виновной в незаконном промысле, то может и судно конфисковать и штраф наложить. При этом у Росрыболовства могут появится основания начать процедуру расторжения договоров на вылов краба опилио в подзоне Приморья.
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Все банально просто, «Примкраб» фактически компания прокладка и истиный владелец сегодня заседает в зубе мудрости. Поэтому не будет никаких штрафов и судов, все будет решено кулуарно.