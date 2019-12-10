«Порт «Вера» запускает регулярные исследования экологического состояния своей акватории.

Результаты будут представлены жителям района и общественности и поспособствуют совершенствованию инженерной защиты окружающей среды

Расположенный в бухте Беззащитная Приморского края угольный морской терминал «Порт «Вера» заказал профильным специалистам проведение экологического исследования акватории. Результаты будут представлены жителям района и заинтересованной общественности и поспособствуют совершенствованию инженерной защиты окружающей среды. Исследования планируется проводить регулярно, чтобы отслеживать динамику состояния акватории и оперативно принимать меры.

Об особенностях исследования и о том, что загрязнения акваторий от угольных портов зачастую оказываются существенно ниже, чем загрязнения от других источников, изданию PrimaMedia рассказала руководитель исследовательской группы, доктор технических наук, профессор Дальневосточного федерального университета Яна БЛИНОВСКАЯ.

- По заказу «Порта «Вера» вы будете проводить исследование экологического состояния акватории в районе порта. Работающие в акваториях Приморья компании часто заказывают подобные исследования?

- Исследования проводятся, но не повсеместно, поскольку они трудоемкие и дорогостоящие. В основном они выполняются по заказу компаний, и, например, сейчас мы выполняем подобные работы для нескольких портовых терминалов в бухте Находка. Работы ведутся уже второй год, объем работ регулярно увеличивается, поскольку все больше стивидорных компаний позиционируют себя как экологически ответственный бизнес и не ограничиваются требуемыми действующим законодательством процедурами производственного контроля, выполняя дополнительные исследования с целью реализации дополнительных мер по предотвращению негативного воздействия.

- Есть какая-то особенность у исследования, которое сейчас запускается?

- Да, есть очень важный момент. В целом состояние Уссурийского залива, согласно ранее проводимым локальным исследованиям, оценивалось как удовлетворительное. До сих пор там не было значительной промышленной инфраструктуры, не велась активная портовая деятельность. По сравнению с Находкой и Владивостоком акватория залива чистая, она находится в более выгодной экологической ситуации.

Учитывая, что «Порт «Вера» начал работать только в этом году, и его воздействие пока минимально, мы сможем оценить состояние акватории практически в «допромышленной» фазе. По состоянию донных отложений, морской биоты, водной среды мы сможем выявить источники загрязнения, которые способствовали аккумуляции поллютантов. Как показывает практика и наших, и иных исследований, проводимых в других регионах, к ним могут относиться и бытовые стоки, и сельскохозяйственные, и многие другие. По определенным компонентам, а мы выбрали для исследований большой спектр загрязнителей, касающихся не только портовой деятельности, можно будет определить, как долго бухта ранее испытывала загрязнение и какое.

Так что исследование в районе «Порта «Вера» может стать таким эталонным, модельным, показательным и с научной точки зрения, и с производственной.

- Вы ожидаете существенного воздействия, с учетом вашего опыта исследований в других акваториях?

- На данном этапе воздействие если и будет, то скорее всего, несущественное. Тем более, «Порт «Вера» - новый порт, и там, насколько известно из проектной документации, предусмотрен высокий уровень экологической защиты. Но картина будет ясна только по результатам исследований. Конечно, угольный порт в принципе может являться источником специфических загрязнений. Это и нефтепродукты, которые могут попасть в акваторию при бункеровке судов, и сам уголь, в составе которого есть примеси, в том числе тяжелые металлы.

В то же время, не всегда угольный терминал является самым большим источником загрязнений. Например, в Находке считалось, что в основном загрязняют акваторию угольные терминалы. А инструментальный контроль в итоге показал, что их воздействие существенно ниже по сравнению с воздействием объектов ЖКХ.

- Какие загрязнения самые опасные для морской флоры и фауны?

- Это, в первую очередь, тяжелые металлы: медь, цинк, кадмий, кобальт и другие. У нас в плане исследования стоит спектр основных загрязнителей из 11 позиций. Но мы обязательно будем учитывать характеристики и состав угля, с которым будет работать «Порт «Вера», чтобы обеспечить точность результатов. Таким образом будет формироваться понимание происхождения загрязнения: какие поллютанты являются примесными, вымытыми из угля, а какие - из других источников.

Что касается собственно угля, как источника загрязнения, то его влияние требует отдельного изучения. В процессе наших двухгодичных исследований в Находке мы обнаружили очень интересную тенденцию. Существенно сократился качественный и количественный состав морской флоры, а вот количество некоторых организмов, обитающих на морском дне, увеличилось. Например, отмечен всплеск популяции приморского гребешка. Кстати, именно морская растительность очень показательна при оценке загрязнения, поскольку она статична, в отличие от животных не перемещается, где выросла, там и проживает, аккумулирует загрязнение, являясь своеобразным биоиндикатором. Если это место было типичным для произрастания растительности, а потом она вдруг исчезла, то это тревожный звоночек. Но нам в исследованиях всегда необходимо понять, по каким причинам это произошло – по природным, естественным, или из-за воздействия производственной деятельности. Так что и с этой точки зрения, исследования, планируемые в «Порту «Вера», уникальны, они позволят определить, как будет меняться ландшафтная структура данного района.

«Порт «Вера» запускает регулярные исследования экологического состояния своей акватории.





- То есть исследование дает достаточно точную картину всех источников загрязнения и их влияния? И не обязательно самым большим источником должен быть угольный порт?

- Да, конечно.

- В сети периодически появляются фотографии, например, из акваторий Находки, на которых видны морские обитатели якобы с вкраплениями угля в их ткани. Или, например, фотографии, где вода в бухте полностью покрыта якобы угольной пылью. Такое действительно бывает?

- Это неправда, это все фейк. Чтобы ткани морских животных пропитались углем, нужно их непрерывно, круглосуточно, круглогодично посыпать углем. Они должны жить в таком угольном коллоидном растворе. Говорить о том, что уголь может воздействовать таким образом, это с биологической точки зрения абсолютно неграмотно. Это все очень недобросовестные алармистские публикации, возможно преследующие какие-то неблаговидные цели. Безусловно, воздействие будет проявляться, но это будет происходить на более тонком уровне. В этом отношении большую степень угрозы будут создавать наночастицы. Этот вопрос сейчас активно изучается нашими коллегами.

Фотографии черных от угля акваторий тоже носят преимущественно провокационный характер. В неблагоприятных метеорологических условиях действительно бывает сильное рассеивание и оседание угольной пыли, особенно ярко это проявляется в конденсированном воздухе, при тумане, на льду. Во всех остальных случаях такого оседания пыли, сравнимого с нефтяной пленкой, как это было показано в ряде информационных ресурсов в ясную погоду, не будет. Она быстро будет рассеиваться преимущественно в воздухе. И на дно акватории пыль равномерным сплошным покровом никогда не ляжет. Частично можно увидеть повышенные концентрации частиц угля там, где проходит погрузка, под причальной стенкой, например. Но и здесь это будет не сплошная толща угля, а какие-то дискретные вкрапления, что связано с гидродинамическими особенностями придонных участков. Такой картины, когда все вокруг усыпано черной пылью, как снежком припорошено, на дне не бывает. Такую ситуацию можно наблюдать только на льду, это часто происходит в зимний период.

- Из каких этапов будет состоять исследование?

- Сначала мы с учетом схемы расположения порта определим несколько точек погружения водолаза-гидробиолога. Не менее трех в бухте и одну фоновую точку за пределами зоны влияния порта и других объектов. Водолаз в каждой точке погружения исследует участок дна площадью порядка 100 кв. метров. Таким образом мы в результате подводной съемки получим ландшафтное описание, зафиксируем, какое количество гидробионтов приходится на единицу площади. При следующем исследовании в этих же точках мы получим данные, которые позволят объективно оценить динамику. Основные работы будут проводиться после пробоотбора – химический анализ донного грунта, воды, биоты. Это самый длительный процесс, длящийся месяц-полтора. Результатом станет отчет, возможно, публикации в научных изданиях.

- То есть к февралю уже могут быть результаты?

- Да, если мы оперативно закончим предварительную подготовку и проведем пробоотбор в декабре.

На верхнем фото: Профессор Дальневосточного федерального университета Яна Блиновская: Исследование в районе «Порта «Вера» может стать таким эталонным, модельным, показательным и с научной точки зрения, и с производственной.

Фото из архива