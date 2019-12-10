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Приморцам напомнили, куда жаловаться на плохое качество телесигнала

10 Декабря 2019, 10:43 | Приморье

Роскомнадзор осуществляет мониторинг внедрения цифрового наземного телерадиовещания на территории Российской Федерации. На сегодняшний день на цифровое вещание перешли все 85 субъектов страны.

При поступлении обращений, связанных с качеством сигнала, от граждан через электронную приемную Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/), специалисты ведомства дают рекомендации по улучшению качества приема телевизионных сигналов, в том числе с привлечением специализированных организаций, оказывающих услуги по установке, обслуживанию и ремонту антенн, распределительных кабельных систем для индивидуального, коллективного приема эфирного телевидения.

Также работает горячая линия ФГУП «РТРС». По телефону 8-800-220-20-02 консультанты расскажут вам как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения (звонок по России бесплатный).

Согласно статистике Ситуационного центра Роскомнадзора, для вещания цифрового ТВ задействовано более 10,3 тыс. цифровых передатчиков ФГУП «РТРС». При этом с начала года количество аналоговых передатчиков в целом по стране сократилось на 11 тыс. и составило около 8,8 тыс. единиц на начало декабря.

На фото: На сегодняшний день на цифровое вещание перешли все 85 субъектов страны.

Фото из архива

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Роскомнадзор  цифровое телерадиовещание 



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