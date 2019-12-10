В Приморье думали, что бы такое продать?

Во Владивостоке обсудили экспортный потенциал региона

Форум «Экспортный потенциал Приморья», прошедший во Владивостоке в начале минувшей недели, собрал на своих площадках более 350 предпринимателей. В рамках мероприятия прошло шесть секций по различным направлениям и мастер-класс «Экспортный акселератор». Предприниматели смогли получить новые знания, узнать про последние изменения в законодательстве.

На секции «Электронная коммерция: продажи будущего» обсудили такую актуальную тему, как продажи с помощью онлайн-платформ Amazon, Alibaba и Taobao, на которой предприниматели получили чек-листы по выходу на электронные площадки.









Экспорту туристических услуг была посвящена стратегическая сессия, на которой затронули развитие событийного, гастрономического и круизного туризма. Участники сошлись во мнении, что необходимо усилить работу над тем, чтобы Владивосток стал комфортнее как для пребывания иностранных гостей, так и для, собственно, самих жителей столицы Дальнего Востока. Примечательно, что остановить отток населения предполагается, в том числе, и благодаря уже полюбившимся приморцам гастрономическим фестивалям. Работа в направлении расширения тематики и охвата фестивалей будет вестись в интересах как местных жителей, так и иностранных гостей.

В ходе форума было отмечено увеличение туристических потоков из Южной Кореи и Японии. В 2020 году гостей из Страны восходящего солнца будет еще больше, так как 28 февраля аэропорт Кневичи примет первый рейс Japan Airlines (JAL).

Вопросом как увеличить поток въездного туризма задались на секции «Экспорт медицинских услуг». По мнению врио вице-губернатора Константина ШЕСТАКОВА, экспорт медицинских услуг для Приморья – хорошая точка роста, поскольку такие направления, как генетика, репродукция, офтальмология, востребованы иностранными гостями. Примечательно, что ставку предлагается сделать на туристов из Поднебесной.

Для этой цели государственные медучреждения Приморского края до конца 2019 года должны будут перевести информацию своих сайтов на английский язык. Перевод сайтов станет одним из мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», по которому медицинские порталы не только должны в обязательном порядке быть на английском языке, но и предоставлять пациентам возможность дистанционных консультаций и необходимую документацию на английском языке.

Меры поддержки, необходимые для развития экспорта приморской продукции за рубеж, обсудили на секции, посвященной экспортному потенциалу. Участники сошлись во мнении, что во многих отраслях необходима глубокая переработка продукции, соответствующая нормативам качества в принимающих странах. Особое внимание стоит уделить узнаваемости приморских брендов в странах АТР.

Напомним, наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт», согласно которому к 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 млрд до 3,9 млрд долларов США.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



