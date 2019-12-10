Испытательный полигон островного типа

C треском провалились все без исключения проекты. И вот опять…

За прошедшие десять лет федеральные власти и кураторы региона обещали сделать остров Русский и рекреационно-туристической зоной, и территорией опережающего развития, и научно-инновационной штаб-квартирой, и культурно-образовательным центром, и международным медицинским кластером, и тихой оффшорной заводью, и даже криптовалютной мегафермой. Сегодня можно констатировать, что с треском провалились все без исключения проекты. И вот опять…

Триумфальное строительство первой очереди ДВФУ на острове Русском в преддверии саммита АТЭС 2012 года стало ярким примером, когда политическая воля Москвы неожиданным образом претворяется в реализацию крупного проекта на далекой российской окраине. Пусть не совсем понятного народу, но вызывающего гордость и патриотизм. Успешное начало требовало и успешного продолжения…

Повеяло госинвестициями

Однако долгое строительное затишье на символическом для страны острове Русском вызывало подозрение, что и вторая очередь ДВФУ, и вся застройка полуострова Саперный, о которых на всех уровнях власти говорилось все эти годы, не более чем блеф. Один за одним присваиваемые острову особые режимы почему-то не притягивали сюда инвесторов. В плену очередного долгостроя оказались привлеченные прекрасной сказкой о будущей жизни на далеком острове пайщики ЖСК «Остров», застыл недостроенным «бюстгальтер» инновационного центра. Потенциальные инвесторы раз за разом прокатывали земельные торги участков, на которых ДОМом.РФ предлагалось развивать комплексную жилищную застройку.

Тем не менее, недавно на площадке в несколько десятков га рядом с комплексом ДВФУ началось осуществление части проекта музейного и музыкально-театрального комплекса с объемом финансирования около 30 миллиардов рублей. То есть, государство через богатый общественный фонд в очередной раз обратило свое внимание на остров Русский. Оно и понятно, гости ВЭФов должны видеть, как остров стремительно развивается и хорошеет, как прекрасно на нем живется и людям, и бизнесу.

И чтобы остров развивался логично и гармонично, в начале сентября 2016 года Минвостокразвитию России президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ было поручено разработать концепцию развития острова Русский. Уже 30 мая 2017 года правительство РФ своим распоряжением № 1134-р утвердило предложенную министерством Концепцию развития острова Русский и поручило создать межведомственную рабочую группу, чтобы быстро, уже «в 6-месячный срок разработать и внести в установленном порядке в Правительство РФ проект плана мероприятий по реализации Концепции развития острова Русский».

Радостная для Владивостока новость о появлении и утверждении плана реализации островного развития появилась в декабре, но через два года. Надо полагать, что план потребовал огромных дополнительных усилий и согласований чиновников. Однако теперь-то с этим планом строительство на острове непременно должно резко рвануть.

Что будем строить?

Концепция развития Русского острова была рассчитана на десятилетку - 2017–2027 годы - и на два этапа. При этом два года первой пятилетки концепция либо не работала, либо осуществлялась (по умолчанию) без плана.

На первом этапе в течение 2017–2022 гг. по принятой концепции предполагалось прежде всего «обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций – создать ТОР, построить новую инфраструктуру. Помимо этого, создать «центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса о. Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость» и инновационно-культурный центр». То есть через три года все это должно появиться.

На втором этапе, в 2023-2027 гг., развитие инфраструктуры острова Русский должно достичь давно небывалых для города объемов - это и комплекс второй очереди ДВФУ, и появление грандиозного технопарка, и реализация множества частных инвестиционных проектов отечественным и иностранным бизнесом. При этом концепция оптимистично отвела частным инвестициям в развитие острова почетную миссию – профинансировать 70% всех инвестпроектов, которые будут, наверное, реализованы теперь уже в течение 8 оставшихся лет.

Конечно, с планом все это должно пойти определеннее и быстрее, поскольку он, помимо гипотетического частного финансирования, будет опираться и на финансирование в соответствии с его большими запросами из надежных бюджетных источников. В частности, в распоряжении правительства РФ от 23 ноября этого года № 2797-р, утвердившем план реализации концепции острова Русский, отмечено, что для развития этой территории в рамках предусмотренных мероприятий будут выделяться средства федерального бюджета, ассигнуемые на реализацию различных целевых программ. Предполагается, что они для развития острова будут выделяться приоритетно, и по их освоению должны составляться отчеты каждые полгода. Подобные отчеты рекомендовано делать и всем участникам реализации концепции. В распоряжении правительства присутствует и «железная» рекомендация «вниз», не выполнять которую, наверное, просто невозможно: «Рекомендовать администрации Приморского края и администрации г. Владивостока: предусматривать в соответствующих бюджетах необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана; каждые полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Минвостокразвития России отчет о ходе реализации плана». То есть, и краевому, и городскому бюджетам придется уделить этой территории повышенное финансирование.

Ключевым для бюджетного финансирования на острове Русском станет строительство второй очереди ДВФУ, на что в нынешних ценах потребуется около 59,9 миллиардов рублей. Но по факту неизбежно удорожание. При этом в рамках первого этапа этой второй очереди предполагается построить новую фундаментальную библиотеку и осуществить ряд инфраструктурных решений, на что потребуется около 11,3 миллиарда. Основное же финансирование нового комплекса придется на второй этап, который будет реализовываться в 2023-2027 годах. Именно тогда развернется большое строительство второй очереди ДВФУ - будут возведены новые учебные корпуса и лаборатории, технико-внедренческий и детский технический парки, кампусы для студентов из других стран.

Надо сказать, что в последнее время со стороны потенциальных т.н. частных инвесторов тоже раздаются обещания вложить десятки миллиардов рублей в строительство на о. Русском. При этом пока еще не заметно даже подготовки строительных площадок.

Компания ООО «Истерн Аква Парадайз» на последнем ВЭФ подписала соглашение о сотрудничестве по строительству крытого аквапарка на Русском острове, с финансированием на сумму 10,2 миллиардов рублей. Компания «Полина», входящая в АО «Крокус Интернэшнл» предполагает в ближайшие два года построить на острове большой торгово-развлекательный комплекс с многозальным кинотеатром и залом бракосочетаний, а также вложить в это строительство 1,6 миллиарда рублей, о чем уже есть соглашение компании с «Корпорацией развития Дальнего Востока». В ближайшее время предполагается начать строительство на острове нового сафари-парка для хищных животных. Островитяне уже протестуют против этого, предполагая, что хищники опасны для них. А местный предприниматель Юрий ПИКАЛОВ заявил, что как только начнется строительство автомобильного моста с Эгершельда на остров Русский, он начнет возводить на острове Елена, примыкающем к Саперному полуострову, большой высотный элитный жилой комплекс.

Не навредить бы комфортом

Надо отметить, что освоение и строительство на острове Русском имеет свою оппозицию, которая частично считает, что вообще-то остров надо оставить в покое и не затягивать туда людей, которым там будет жить и некомфортно, и дорого. А другая часть считает, что здесь допустимо умеренное, щадящее территорию развитие. Пожалуй, именно к этой части оппозиции концепции развития острова можно отнести профессора ДВФУ Павла КАЗАНЦЕВА и студентов-градостроителей, которые с ним уже не один год предлагают для развития острова свои проекты, учитывающие специфику его хрупкой экологии и уникальной природы.

- Формируя комфортную городскую среду, особенно на новых, незастроенных территориях, к которым относится и пока еще покрытый лесами остров Русский, мы должны очень внимательно отнестись к сохранению исходных ландшафтов, и в первую очередь - выявить и сохранить природный каркас застраиваемой территории, считает Павел Анатольевич. - В нашем гористом регионе природный каркас очевиден - это вершины и водоразделы сопок, низины, по которым формируется водосток и проходят русла ручьев и рек. Это и береговая полоса морской акватории, лесные массивы, покрывающие сопки и водоразделы хребтов. В нашем муссонном климате леса играют очень важную роль в сохранении теплового комфорта. Они защищают от зимних и летних ветров, сохраняют водность рек и ручьев, защищают от быстрого водостока, опасного размывами и ущербом. Вообще, срубив лес, мы нарушаем водный и тепловой режим территории, и она становится малокомфортной для жизни и непригодной для ведения хозяйства.

Павел Казанцев считает, что сохранение в близком к естественному состоянию русел ручьев и речек, пойменных территорий и лагун в устьях рек острова сохранит чистую воду его заливов и бухт. По его мнению, внимательно следует отнестись к береговой линии полуострова Саперного и всего острова Русского, поскольку, «размещая по берегам водоемов гранитно-бетонные набережные по образцу Набережной Цесаревича, мы уничтожаем экосистему водоема, делаем его непригодным в том числе и для рекреационных и оздоровительных целей».

При этом основной тренд в мировой архитектуре последних двух-трех десятков лет – это восстановление утраченных природных ландшафтов береговой линии в городской черте - на месте бывших промышленных и транспортных зон, когда вдоль причальных стенок вновь отсыпаются береговые отмели, на самих причалах создают системы береговых озер, фильтрующих дождевую воду перед стоком в бухту. А при невозможности отсыпки береговых отмелей формируют искусственные ступенчатые структуры, способствующие восстановлению экосистемы литоральной зоны.

Береговая линия острова Русского в целом еще сохранила естественный характер, и важно его максимально «зафиксировать». Какую часть береговой черты острова можно подвергнуть «урбанизации» - это предмет специального исследования. По отдельным положительным примерам, для умеренного климатического пояса протяженность сохраняемой естественной береговой черты должна быть не менее 50% от общей.

Эксперт считает, что пока планы застройки полуострова Саперный и острова Русского остаются на бумаге, наверное, еще не поздно провести подробную эколого-ландшафтную оценку территории и уточнить принятые решения. Это поможет избежать ошибок.

- Как можно судить по опубликованным материалам, принятый к реализации проект планировки полуострова Саперного практически не учитывает природный каркас территории и ее микроклимат, - считает он. - Например, уже реализованная первая очередь кампуса ДВФУ. Она расположена на северном склоне и открыта холодным зимним ветрам, тогда как даже беглая оценка ландшафта показывает, что здесь находится почти полтора-два десятка подковообразных долин, ориентированных на южную, солнечную сторону горизонта и укрытых от ветра «лесами фен-шуй». Эти долины отличаются благоприятным микроклиматом не только зимой, но и в начале лета, так как также укрыты водоразделами и от туманов с востока. Суммарная площадь долин вполне достаточна для размещения всех планируемых к застройке на полуострове объектов. В такие южные «подковы» удачно вписывается ковровая или квартальная жилая и офисная застройка средней этажности, раскрытая на солнечную сторону горизонта.

Остров был и пока остается огромным пустырем. Хотя многие владивостокцы любят остров именно за это...



Подпись Медведева? Всё понятно!

«План мероприятий по реализации Концепции развития острова, подписанный премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, – это в своем роде техническое задание заказчика, с перечнем объектов, этапами и сроками строительства, методами и источниками финансирования и отчетными периодами, - считает архитектор Наталья ВОРОБЬЕВА. - Но между первоначальным заданием и окончанием строительства любого объекта – множество главных вещей: от аналитических проектных исследований до приемки в эксплуатацию.

Текст концепции наряду с понятными и цельными идеями уровня государственного мышления испещерен отдельными мелкими подробностями об объектах – от инфраструктуры до назначения конкретных объектов, что вряд ли важно для документа такого уровня, и это в целом производит неоднозначное впечатление. Снижение проблематики и затратности реализации государственных решений этой концепции я бы видела в максимальном привлечении местного опыта в проектировании и строительстве. Это было бы логично».

С сожалением мы вынуждены констатировать: сегодня приморские компании и специалисты отстраняются от принятого плана развития острова Русского, как это было и при реализации проекта 1-й очереди строительства ДВФУ. Хотелось бы, чтобы мнения экспертов на этот счет не только были бы услышаны, но и приняты за основу при освоении этой уникальной территории Владивостока.

На верхнем фото: Нарисованные перспективы для Русского как всегда смотрятся впечатляюще…

Фото из архива

КРОМЕ ТОГО

Два инвестпроекта в Приморье получат статус приоритетных

Проекты базы отдыха «Мыс Крутой» и административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком станут первыми в Приморье, которые получат статус приоритетных в рамках нового краевого закона о поддержке инвестиционных проектов в важных отраслях экономки. Соответствующее решение было принято на заседании Инвестсовета под руководством губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО на прошедшей неделе.

Инвестиционный проект «Строительство базы отдыха «Мыс Крутой» предусматривает создание современного пляжно-гостиничного комплекса для круглогодичного отдыха, с развитой инфраструктурой и разнообразными вариантами для комфортного отдыха как жителей региона, так и туристов. Инициатива призвана стать настоящим флагманом комплексного развития всей бухты Лазурной.

Еще один представленный проект - строительство административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса с аквапарком в районе Первой речки, вдоль Некрасовского путепровода во Владивостоке. Проект призван стимулировать рост деловой активности, развивать сферу гостеприимства и семейных развлечений в городе.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.