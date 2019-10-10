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221 штраф выписали с начала года перевозчикам Владивостока
10 Октября 2019, 12:40 | Приморье
Нарушения выявляются во время рейдов, которые организуют сотрудники управления транспорта
221 штраф на общую сумму более одного миллиона рублей выписала во Владивостоке с начала года компаниям-перевозчикам администрация города. Причиной этому послужили многочисленные нарушения в работе общественного транспорта. Чаще всего перевозчиков наказывают за неудовлетворительное состояние автобусов, недовыпуск их на линию, нарушение графиков движения и отсутствие в салонах системы ГЛОНАСС.
Как сообщили в городском управлении транспорта, также среди нарушений – стоянки на остановочных пунктах более двух минут, факты курения водителей в салоне, посадка и высадка пассажиров в неположенном месте, отсутствие терминала безналичной оплаты проезда и другие.
«Суммы штрафов за все нарушения разные, - пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. – Например, за курение в салоне автотранспортная компания заплатит в городскую казну 8 тысяч рублей. Как она потом будет взыскивать эту сумму с водителя – другой вопрос, он не в нашей компетенции. За грязь в салоне и нарушение графиков движения перевозчик обязан заплатить 5 тысяч рублей, за отсутствие в салоне системы ГЛОНАСС – 8 тысяч. В крайнем случае автобус может быть снят с линии».
В управлении транспорта подчеркивают: все виды нарушений и суммы штрафов прописаны в «Договорах на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования в границах Владивостокского городского округа». Они заключены с каждым из 14 автопредприятий города, автобусы которых работают на маршрутах.
Нарушения выявляются во время рейдов, которые организуют сотрудники управления транспорта. Нередко такие проверки проходят после обращений пассажиров. Также нарушения фиксирует система ГЛОНАСС, которая передает полученные данные в Автоматизированный диспетчерский центр.
Напомним, вопрос работы общественного транспорта во Владивостоке находится на особом контроле у главы города Олега Гуменюка. Он не раз подчеркивал, что в этой сфере необходимы значительные изменения. Они касаются как работы перевозчиков, так и вопроса обновления автопарка.
«Общественный транспорт – визитная карточка столицы Дальнего Востока, - уверен мэр. – И мы приложим максимум усилий для того, чтобы нам не было стыдно перед гостями. Но в первую очередь новые автобусы приобретаем для горожан. Они этого достойны».
Фото из архива
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