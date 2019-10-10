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Мэрия просит горожан сообщать о дефектах, которые появляются на уже отремонтированных дорогах

10 Октября 2019, 11:40 | Приморье
Во Владивостоке продолжают большие ремонтные работы. На части объектов они уже подходят к концу, а на других - в самом разгаре. Специалисты постоянно контролируют подрядчиков, но просят и горожан проявить свою активную гражданскую позицию. 
 
Если вы заметили, что на улице, где в этом или прошлом годах были проведены ремонтные работы, уже провалились люки, начал рушиться тротуар или в асфальте образовались ямы и неровности, сообщите об этом в мэрию.
 
Специалисты городской администрации рассказывают, что на большинство работ распространяются гарантии. Восстанавливать недочеты или некачественное покрытие подрядчики будут за свой счет.
 
«Есть практика - мы заставляем подрядчиков устранять дефекты и восстанавливать те участки, которые находятся на гарантии. Они это делают за свой счёт, - отметил глава города Олег Гуменюк. - Просим горожан также активно участвовать в этом вопросе и сообщать нам о возникающих дефектах на отремонтированных дорогах».
 
Так, в числе адресов, где в прошлом году провели комплексные ремонтные работы, – участки дорог по улицам Бестужева, Светланской (от остановки «ДВГТУ» до пересечения с Шефнера), Прапорщика Комарова от Пограничной до Алеутской и от Океанского проспекта до Уборевича), Адмирала Кузнецова (от Адм. Юмашева до Адм. Спиридонова), Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров (от остановки «Трудовая» до «Малый Улисс»), Русской (от Русской, 55б до пересечения с Раевского), Спортивной (от Борисенко до площади Луговой) и Порт-Артурской. Если вы увидели дефект на дороге или тротуаре – сообщите об этом в администрацию города.
 
Направить обращение можно через интернет-приёмную или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.
 
Напомним, что в этом году уже отремонтирован 41 объект улично-дорожной сети – дорог, тротуаров и проездов к жилым домам. Также новый асфальт появился на 84 придомовых территориях по программе «1000 дворов». Сейчас ремонт ведётся по 35 адресам, ещё на пять участков дорожная техника и строители выйдут в ближайшее время.
 
Фото из архива
 
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Теги: дороги  ремонт 



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