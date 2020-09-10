Тайфуны в Приморье выявили серьезные проблемы в электросетевом хозяйстве

Ответственная за бесперебойное электроснабжение региона компания ДРСК проявляет, мягко говоря, полную безответственность

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в ходе заседания оперативного штаба, посвященного ликвидации последствий тайфуна «Майсак» и подготовке к удару нового – «Хайшен» устроил разнос энергетикам на профильной планёрке, посвящённой отсутствию электроэнергии в ряде муниципалитетов Приморского края. Глава региона акцентировал внимание на халатном отношении к своей работе энергоснабжающей организации. Впервые за долгие годы люди были вынуждены сидеть без света по 5-6 дней, а в некоторых муниципалитетах света нет до сих пор. В итоге людям приходится готовить еду на улице. «Мы что проживаем во времена блокады?» - задают справедливый вопрос жители региона, которые оказались в тяжелейшей ситуации.

Самая сложная ситуация сложилась в Партизанском городском округе, локальные проблемы с энергоснабжением также долго сохранялась в Находке, Артеме, Большом Камне, Шкотовском, Надеждинском и Хасанском районах, а также в Анучинском округе.

Причем в Артемовском городском округе произошло несколько новых аварийных отключений, при этом они не связаны с последствиями удара тайфуна. Множество проблем на линиях электропередач возникло на участках, находящихся в глуби лесных массивов. «Мы выявили проблемные места в радиусе работы энергоснабжающих организаций. В частности, видим, что ряд таких предприятий не расчищали просеки, линии электропередач заросшие. Конечно, это приводит к отключениям. Линии электропередач старые, трансформаторы тоже», - отметил губернатор.

Однако крупнейшая сетевая организация на территории Приморского края - АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) - не удосужилась уведомить население о сроках ремонтных работ, извиниться, ускорить этот процесс. Мало того, компания из года в год не модернизировала свои объекты, не вводила новые точки присоединения на существующих питающих центрах. Все это бездействие в компании объясняют наличием ограничений на выдачу дополнительных мощностей. Но и делать с этим, судя по всему, ничего не собираются.

Еще одна из причин, которую называют в ряде основных, «виноватых» в перебоях электроснабжения в крае, - это несанкционированные подключения к электросетям. Но это говорит лишь о том, что ДРСК недостаточно инспектирует и мониторит свои объекты, что приводит именно к таким последствиям. А плохая погода, дождь, ветер только ярко высвечивают плачевное состояние электросетевого хозяйства, находящегося в ведении компании.

Кроме того, уже не первый идут разговоры о том, что Артему для развития ТОР, подключения резидентов и для улучшения качества жизни жителей нужна мощная энергосистема, необходимо строительство нового питающего центра для перевода нагрузок и создания резерва мощностей на существующих подстанциях. Но и здесь Тормозом в этом деле выступают «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и ее филиал. Компания не спешил выполнят свои утвержденные инвестиционные проекты, тратит деньги, видимо, на более значимые нужды - компания регулярно закупает автомобили, компьютеры, оргтехнику, при этом проекты по модернизации существующих или строительству новых объектов сетевого хозяйства исключаются из инвестиционной программы.

Несмотря на то что ДРСК зарабатывает немалые деньги на передаче электроэнергии, источником финансирования инвестиционных проектов являются дорогостоящие кредиты, обслуживание которых обходится предприятию в копеечку. Как отмечают эксперты, подобная ситуация развивается на фоне того, что на энергетическом рынке компания ДРСК является одной из самых «сытых» сетевых компаний и ее тариф на содержание сетей самый высокий в Приморском крае. Однако все это не отражается на желании компании развивать подконтрольный ей электросетевой комплекс.

Край находится в крайне тяжелой ситуации, сил и средств сейчас недостаточно. Чтобы оперативно отреагировать на ситуацию, не хватает людей, не хватает техники. Сети старые, изношенные, опоры тоже, трансформаторы не менялись десятилетиями. Как заявил глава Приморья, в целом, тайфун показал, что Приморью необходимо комплексно решать проблему старых сетей, аварийных столбов и трансформаторов. Губернатор заявил, что поручил сформировать перечень линий электропередач, которые требуют полной замены на современные сети – надежные и подходящие для службы в природных условиях Приморского края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.