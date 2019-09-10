"Улица Дальнего Востока" стала еще ярче

Глава Приморья хочет сделать павильон региона постоянным

Выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно выступает одним из самых ярких проектов Восточного экономического форума. Открывая юбилейную выставку, заместитель председателя правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ отметил, что проект «Улица Дальнего Востока» полностью оправдал себя и стал одной из визитных карточек ВЭФ.

С каждым годом проекты выставки становятся все интереснее, ведь между субъектами идет соревнование – какой павильон признают лучшим. Поэтому выставка уже несколько лет вызывает такой интерес. Этому способствуют и меры, предусмотренные государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Выставка привлекает и тех, кто уже посещал ее в прошлые годы и хочет узнать, что нового подготовили участники, и тех, кто еще ни разу не видел экспозицию. Причем посмотреть выставку приезжают не только жители Приморья, но и гости из соседних регионов.

Павильон Приморского края в этом году был оформлен под морскую раковину, его основная тема – «Приморье – центр притяжения».

















Помимо Приморья на улице было представлено более 20 различных проектов, демонстрирующих, что жить и работать на Дальнем Востоке становится все престижнее и перспективнее. В связи с этим, было поддержано предложение губернатор Олега КОЖЕМЯКО продлить работу «Улицы» и после форума.

По словам главы региона, администрация Приморья уже прорабатывает вопрос о работе павильона края на более постоянной основе, и подобную практику было бы интересно распространить и на другие регионы Дальнего Востока.

«Год от года облик «Улицы» меняется. Некоторые объекты становятся стационарными, чтобы в будущем мы могли их модернизировать и открыть в новом облике. Считаю, что положительное решение о продлении работы «Улицы Дальнего Востока» на несколько дней, а в дальнейшем и предоставление арендаторам возможности постоянно представлять здесь свою продукцию может стать хорошим шагом по развитию туризма и значимым событием для жителей Приморья», – заявил Олег Кожемяко.

Елена АБАШЕВА, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.