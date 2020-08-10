Наставники научат всех желающих бизнесу

Опытные бизнес-наставники помогут предпринимателям вывести свое дело на новый уровень

В Приморском крае состоится серия мероприятий для предпринимателей — «Бизнес-наставничество». Цель нового проекта — помощь в создании собственного бизнеса молодым предпринимателям и помощь бизнесменам, столкнувшимся с трудностями. Заявки на участие в проекте подали 246 человек.

«Мы завершили прием заявок на участие в проекте «Бизнес-наставник». Мы уже получили почти 250 обращений! В течении четырех месяцев сотня отобранных участников вместе с менторами будет работать над проектами. Общение будет проходить в разных форматах — вебинары и личные встречи. Наши менторы будут сами выбирать себе подопечных – внимание будут обращать на заявленные проекты и направления деятельности. Надеемся, что этот проект позволит участникам вывести свой бизнес на новый уровень», — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Идея проекта — обучить участников современным техникам развития своего дела и дать возможность молодым предпринимателям получить личную консультацию опытных бизнесменов из разных сфер.

«Наставничество предполагает совместную работу преподавателя-наставника и бизнесмена, ведущего собственный предпринимательский проект. Наставники помогут участникам вывести на новый уровень их дело. Совместная работа подразумевает постоянное вовлечение наставника во все проблемы начинающего предпринимателя, помощь в форме советов, передачи полезных контактов, организации мозговых штурмов и так далее», — сообщил куратор программы Дмитрий Боярко.

В программе «Бизнес-наставник» пройдут:

- рабочие встречи с участниками для определения целей, задач и миссий в онлайн и офлайн-форматах;

- серия групповых и индивидуальных вебинаров по наставничеству длительностью от 40 минут;

- бизнес-игра по организации своего дела.

Среди тем, которые будут затронуты в проекте — продвижение продукта, генерация идей, маркетинг, выявление потребностей потребителя, сильные и слабые стороны идеи, основная информация о налогах и многое другое. Подробная информация на сайте. (добавить сайт, можно в виде qr-кода. Дв капитал – это печатное издание. Ссылки не публикуются)

В наставники проекта вошли известные бизнесмены Приморья из разных сфер:

Екатерина Щерба — юрист, адвокат, медиатор, Председатель коллегии адвокатов «ИНФОРМ»;

Денис Дега — руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политики, профессиональному образованию и подготовке Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», так же является учредителем компаний: ООО «Трудовые Ресурсы», ООО «ИКС»;

Андрей Чайка — учредитель/генеральный директор ООО «Тринити-Девеломпент»;

Алексей Дешпет — экономист, финансовый менеджер, учредитель компаний: ООО ССК «ТОПГАН», ООО «Полимерстройпроект», ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО АЛЕКСЕЯ КИМА»;

Дмитрий Филоненко — эксперт по продвижению на рынки Юго-Восточной Азии, Индии и Европы, электронные маркет плейсы Алибаба, ИндияМарт;

Дмитрий Алексеев — директор ООО «ДНС Групп»;

Константин Богданенко — организатор розничной сети группы компаний ООО «ДНС Групп»;

Роман Ершов — владелец группы компаний ООО «УК» Влад Стайл», АО «Технология Управления», член совета ПРО ООО «Деловая Россия»;

Наталья Янчук – руководитель Консалтинговой компании «БизнесПартнер»;

Константин Бурносов — юрист, собственник двух мини-отелей;

Денис Горбунов — предприниматель, владелец магазина ADVANCE BOARD SHOP;

Юрий Жилинский — заместитель Председателя Приморского регионального отделения ОО МСП «Опора России», директор ООО «ШУРУПОВ И КО»;

Юлия Пак – является индивидуальным предпринимателем с 2002 г., членом Президиума ОО «Союз предпринимателей «Южноприморский» с 2005 г., председателем Президиума ОО «Союз предпринимателей «Южноприморский» с 2009 г.

«Участники будут разделены на две категории — «новички» и «бизнесмены с опытом». У каждой группы будут свои цели и задачи на этот проект. Поэтому программа поможет как изучить азы предпринимательской деятельности, так и глубже погрузиться в бизнес, решить сложные задачи», — сообщил наставник, предприниматель, владелец группы компаний ООО «УК» Влад Стайл», АО «Технология Управления» Роман Ершов.

Партнерами проекта выступили:

Правительство Приморского края;

Дальневосточный федеральный университет;

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»;

Союз «Приморская торгово-промышленная палата»;

Общероссийская общественная организация «Опора России»;

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ".

Организатор мероприятия — центр «Мой бизнес» Приморского края. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Приморском крае.