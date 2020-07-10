Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Девять лет строгого режима и 45 миллионов штрафа
10 Июля 2020, 15:30 | Приморье
Прокуратура Приморского края сообщила о том, что приговор в отношении бывшего руководителя КППК «Приморкрайстрой» вступил в законную силу
По иронии судьбы 8 июля, в день подписания ввода во Владивостоке 25-этажного долгостроя на 230 квартир в микрорайоне Снеговая падь «Д», в том числе 120 квартир - для дольщиков по программе «Жилье для российской семьи» (ЖРС), пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора Казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой», который окончательно был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Приговор в отношении обвиняемого вынес Первореченский районный суд Владивостока еще в декабре прошлого года, определив наказание виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 45 миллионов рублей.
Сообщается, что усилия защиты осужденного в обжаловании строгого приговора в апелляционном порядке оказались безрезультатными и «вышестоящая инстанция Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора о законности приговора, оставила его без изменений, аппеляционные жалобы - без удовлетворения».
Напомним, что в апреле 2016 года пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю сообщала, что 14 апреля того года директор КППК «Приморкрайстрой» Игорь СОЛОГУБ, ранее возглавлявший Фонд капитального ремонта Приморского края, «незаконно получил взятку в сумме 2 млн рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации. Средства передавались как первая часть оговоренной суммы в 9 млн рублей».
Взятка тогда была передана руководителю госкомпании с тем, чтобы он продлил договор подряда со строительной компанией, которая в то время была задействована по договору подряда на строительстве 12 жилых зданий микрорайона Снеговая падь «Д», многие из которых попали в федеральную программу «ЖРС». Но взятка передавалась уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.
Скандал с той взяткой нанес в 2016 году сильный репутационный ущерб госкомпании и проекту, и, вероятно, стал одной из причин приостановки строительства микрорайона и переходу его объектов в разряд долгостроев. И еще того, что смелый эксперимент по обузданию роста цен на новое жилье во Владивостоке был провален.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор:
Теги: приговор приморкрайстрой
Новости партнеров
Новости тематики
- Девять лет строгого режима и 45 миллионов штрафа
- Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток
- Хасанские власти не выдерживают испытание эпидемией
- Открыт выход на посадку
- "Терминал Астафьева" будет работать под крышей
- Нацпроект БКАД – комплексный ремонт проблемных участков дорог Приморья
- ПАО "НБАМР": Курс на модернизацию
- Государство держит свое слово
- Николай Стецко: "Мы фактически меняем культуру управления"
- Оборонные предприятия Приморья получат господдержку
Новости раздела
- Девять лет строгого режима и 45 миллионов штрафа
- В Приморье на территории Мельничной ОПЗ численность тигра выросла в четыре раза
- В Дальнереченском районе Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней
- Более полумиллиона тонн рыбы добыли предприятия Приморья
- Строительство ЛЭП для нового порта в Приморье обойдется в более 1,6 млрд рублей
- Во Владивостоке введен в эксплуатацию первый долгострой в Снеговой Пади
- ООО "Доминант" заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов
- Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток
- Хасанские власти не выдерживают испытание эпидемией
- Покупатели просчитались с новыми квартирами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье нашли несколько десятков тонн золота
- Находка постепенно снимает ограничения
- В России хотят увеличить имущественный налоговый вычет на недвижимость
- Борьба с COVID-19 продолжается
- Владивосток поздравили музыкальным проектом
- Николай Стецко: "Мы фактически меняем культуру управления"
- Любимая женщина солнцепоклонника Гуменюка
- В Приморье выброшенные покрышки пошли в ход
- Прощание с протестом
- Большому Камню – большие планы
Loading...