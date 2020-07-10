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Девять лет строгого режима и 45 миллионов штрафа

10 Июля 2020, 15:30 | Приморье
Прокуратура Приморского края сообщила о том, что приговор в отношении бывшего руководителя КППК «Приморкрайстрой» вступил в законную силу
 
По иронии судьбы 8 июля, в день подписания ввода во Владивостоке 25-этажного долгостроя на 230 квартир в микрорайоне Снеговая падь «Д», в том числе 120 квартир - для дольщиков по программе «Жилье для российской семьи» (ЖРС), пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора Казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой», который окончательно был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
 
Приговор в отношении обвиняемого вынес Первореченский районный суд Владивостока еще в декабре прошлого года, определив наказание виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 45 миллионов рублей.
 
Сообщается, что усилия защиты осужденного в обжаловании строгого приговора в апелляционном порядке оказались безрезультатными и «вышестоящая инстанция Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора о законности приговора, оставила его без изменений, аппеляционные жалобы - без удовлетворения».
 
Напомним, что в апреле 2016 года пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю сообщала, что 14 апреля того года директор КППК «Приморкрайстрой» Игорь СОЛОГУБ, ранее возглавлявший Фонд капитального ремонта Приморского края, «незаконно получил взятку в сумме 2 млн рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации. Средства передавались как первая часть оговоренной суммы в 9 млн рублей».
 
Взятка тогда была передана руководителю госкомпании с тем, чтобы он продлил договор подряда со строительной компанией, которая в то время была задействована по договору подряда на строительстве 12 жилых зданий микрорайона Снеговая падь «Д», многие из которых попали в федеральную программу «ЖРС». Но взятка передавалась уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.
 
Скандал с той взяткой нанес в 2016 году сильный репутационный ущерб госкомпании и проекту, и, вероятно, стал одной из причин приостановки строительства микрорайона и переходу его объектов в разряд долгостроев. И еще того, что смелый эксперимент по обузданию роста цен на новое жилье во Владивостоке был провален.
 

 

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Теги: приговор  приморкрайстрой 



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