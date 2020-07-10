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В Дальнереченском районе Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней
Советующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, на сегодняшний день карантин по АЧС остается в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.
«Распоряжением губернатора Приморского края карантин в Дальнереченском районе снят 7 июля. Проведены необходимые профилактические мероприятия – все больные животные изъяты из хозяйств и утилизированы. Теперь в течение года в пределах района запрещено вывозить свиней и мясо, не подверженное термической обработке», – отметили специалисты.
Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.
Фото из архива Правительства Приморского края
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