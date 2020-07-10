Более полумиллиона тонн рыбы добыли предприятия Приморья

Почти четверть выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, по состоянию на 1 июля вылов водных биоресурсов составил 107% к аналогичному уровню 2019 года.



«Всего добыто 503,6 тысячи тонн водных биоресурсов. Из них – минтая более 366 тысячи тонн, сельди – почти 50 тысяч тонн, трески – 14,6 тысячи тонн, кальмара – более 27,5 тысячи тонн», – подчеркнули в агентстве.



Специалисты отмечают, что на сегодняшний день в рыбной отрасли края трудятся около 15 тысяч человек. Они обеспечивают 23% всего вылова на Дальнем Востоке и 16% – общероссийского.



Напомним, по инициативе Губернатора Приморья Олега Кожемяко в крае действует социальная программа «Приморская рыба». Горбушу, навагу, сельдь, минтай, камбалу, кальмар и рыбные консервы жители края могут приобрести по доступным ценам.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)