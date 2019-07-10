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До конца года Почта России модернизирует более 3 000 отделений
10 Июля 2019, 13:40 | Приморье
Программа ремонтов включает в себя как модернизацию сети почтовых отделений (новый формат, комплексный и восстановительный ремонты), так и реализацию государственной программы «Доступная среда».
Модернизация в новом формате – это не только приведение отделения в соответствие современным требованиям, но и пересмотр стандартов и технологии оказания услуг. К настоящему времени по всей стране модернизировано более 400 почтовых отделений. В Приморском крае за прошлый год появилось 9 отделений нового формата, а в программе этого года комплексный ремонт будет проведён ещё в 23 почтовых отделениях.
«Почтовые отделения нового формата – это улучшенные стандарты оказания услуг почтовой связи, в соответствии с которыми в отделениях производится оптимизация зонирования помещений, современный ремонт, а также оборудование необходимой техникой и материалами. Мы стремимся улучшить условия труда наших сотрудников и сделать получение услуг клиентами максимально комфортным», – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.
Почта России является активным участником государственной программы «Доступная среда». С 2016 года в более чем 5000 отделениях почтовой связи создана доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе 24 в Приморском крае. В этом году в рамках проекта «Доступная среда» в регионе модернизируют 40 отделений. В зависимости от формата, они оборудованы удобными входными пандусами, рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены информационными текстами, выполненными шрифтом Брайля. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В помещения разрешено входить с собаками-поводырями.
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Теги: Почта России
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