www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.77 р. 100 JPY: 58.57 р.
EUR: 71.46 р. 10 CNY: 92.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Сразу четыре детсада возводят во Владивостоке

10 Июля 2019, 12:40 | Приморье

Во Владивостоке ведется строительство сразу четырех детских садов. По Кипарисовой, 4 работы еще только начались, а на Маковского, 157а, Анны Щетининой, 28 и Крыгина, 84 идут полным ходом.

Трехэтажный детсад на Крыгина, 84 рассчитан на 120 мест, включая малышей ясельного возраста. Кроме групповых помещений в дошкольном учреждении предусмотрены пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. На объекте уже проведены все земляные работы и возводится фундамент.

«Мы были на стройке месяц назад, и тогда здесь вообще ничего не было. А сегодня завершают котлован и делают фундамент. Приятно видеть, что работы ведутся активно», - подчеркнул глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК в ходе рабочего визита на стройку.

Следующий адресом в его маршруте стал строящийся детский сад на Маковского, 157а, где идет укладка монолитных плит и балок первого этажа, прокладка сетей, армирование и монтаж опалубки.

«Буду приезжать раз в месяц и сверяться с графиками. Все социальные объекты нужно строить вовремя. Вы должны понимать, что для детей строите», - озвучил свою позицию мэр.

Двухэтажный детский сад на улице Маковского рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельных. После завершения строительства на территории, прилегающей к зданию, будут высажены новые деревья и кустарники.

Напомним, сегодня в краевом центре работают 120 детских садов. За последние несколько лет администрация Владивостока провела огромную работу по строительству новых дошкольных учреждений. Также многие детские сады были возвращены в муниципальную собственность после долгих судебных тяжб и капитально реконструированы. Всего за 10 лет построено 25 детских садов.

Светлана СМИРНОВА, фото Vlc.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: детсад  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]