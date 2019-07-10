Сразу четыре детсада возводят во Владивостоке

Во Владивостоке ведется строительство сразу четырех детских садов. По Кипарисовой, 4 работы еще только начались, а на Маковского, 157а, Анны Щетининой, 28 и Крыгина, 84 идут полным ходом.

Трехэтажный детсад на Крыгина, 84 рассчитан на 120 мест, включая малышей ясельного возраста. Кроме групповых помещений в дошкольном учреждении предусмотрены пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. На объекте уже проведены все земляные работы и возводится фундамент.

«Мы были на стройке месяц назад, и тогда здесь вообще ничего не было. А сегодня завершают котлован и делают фундамент. Приятно видеть, что работы ведутся активно», - подчеркнул глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК в ходе рабочего визита на стройку.

Следующий адресом в его маршруте стал строящийся детский сад на Маковского, 157а, где идет укладка монолитных плит и балок первого этажа, прокладка сетей, армирование и монтаж опалубки.

«Буду приезжать раз в месяц и сверяться с графиками. Все социальные объекты нужно строить вовремя. Вы должны понимать, что для детей строите», - озвучил свою позицию мэр.

Двухэтажный детский сад на улице Маковского рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельных. После завершения строительства на территории, прилегающей к зданию, будут высажены новые деревья и кустарники.

Напомним, сегодня в краевом центре работают 120 детских садов. За последние несколько лет администрация Владивостока провела огромную работу по строительству новых дошкольных учреждений. Также многие детские сады были возвращены в муниципальную собственность после долгих судебных тяжб и капитально реконструированы. Всего за 10 лет построено 25 детских садов.

Светлана СМИРНОВА, фото Vlc.Ru.