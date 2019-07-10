ТОР мимо хаты

Инфраструктура сельскохозяйственного ТОРа «Михайловский» недоступна селянам

Жителям Михайловского района, где строится инфраструктура для ТОР «Михайловский», предложили подключать свои дома к газу за… 200 тысяч рублей.

«Не продумано подключение жилых домов к газу, - прокомментировал эту ситуацию «Золотому Рогу» высокопоставленный районный чиновник. - Была озвучена стоимость этого подключения - 200 тыс. рублей. Это очень дорого. За такие деньги люди не смогут подключаться. К тому же не предусмотрены счетчики, фиксирующие реальный объем потребления газа, который следует оплатить. Предложена такая схема: потребитель заказывает определенный объем газа и оплачивает, а потребил он его полностью или нет - не учитывается».

Всего четыре реальных резидента

Без малого четыре года тому назад появились в сельскохозяйственной ТОР «Михайловский» первые резиденты, которым была обещана с нуля отстроенная инфраструктура на территории, где они создадут свои производства. На данный момент в реестре значится 16 резидентов этой ТОР, но, по словам специалистов, реально строят производственные объекты только четыре из них. Остальные зависли на стадии проектирования. Самый крупный инвестор – компания «Русагро», все объекты которой расположены в Михайловском районе. Помимо «Русагро» строится свинокомплекс компании «Мерси Трейд» в Спасском районе, а в самом Михайловском районе сейчас идет строительство двух тепличных предприятий – ООО «Зодчий» и, не так давно, (но беспрецедентно активно) приступившая к строительству компания ООО «НК Лотос».

В некотором смысле, Михайловскому району, можно сказать, повезло, поскольку наиболее активно строительство идет на площадках ТОР, расположенных именно в этом районе. Район за эти почти четыре года получил столько новенькой инфраструктуры, сколько не получал, наверное, за все годы нового столетия. Для обеспечения необходимых условий ведения инвестиционной деятельности в ТОР «Михайловский» все это время активно строятся объекты электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения. Но почти все эти инфраструктурные работы прошли мимо сел. Жители района не получили от этих новостроек практически ничего.

Села в стороне

Первыми (и пока единственными) полностью завершили свою часть инфраструктурного строительства энергетики. Все объекты инвесторов сейчас обеспечены электроэнергией. В рамках созданной энергоинфраструктуры для ТОР «Михайловский» сельскохозяйственный кластер получил две подстанции 110 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», две подстанции 35 кВ - «Дубки» и «Ленинское», также энергетики построили более 110 км ЛЭП разного класса напряжения. А вот населенные пункты остались по-прежнему с дряхлеющими линиями электропередач. Новые линии были проложены по полям-дорогам на расстоянии от сел, перечисленные новые объекты энергоснабжения созданы отдельно от сельской инфраструктуры. И никакая реконструкция для этой инфраструктуры не предусмотрена.

Не лучше обстоят дела и с дорогами. Часть запланированных для резидентов дорог уже построена и сдана в эксплуатацию. Но жители района мало от этого выиграли. По словам районных специалистов, единственная объездная дорога вокруг Абрамовки прошла мимо сел. А там, где села все же получили какие-то преимущества от дорожного строительства, не обошлось без проблем. Например, новенькая дорога от села Первомайское до села Степное на участке примерно 15 км пришла в негодность и требует ремонта. «Дорога уже рухнула» - говорят о ней в районе. «Развалился асфальт» и на пятикилометровом участке дороги на Новожатково до станции искусственного осеменения сельхозживотных. Теперь Примавтодору, который, кстати, не являлся исполнителем этих работ, придется, по словам специалистов, устранять возникшие проблемы.

Сейчас идут работы по прокладке газопровода к производственным объектам якорного резидента и объектам двух тепличных комплексов. Ожидается, что к концу года эти работы будут, возможно, завершены. Но когда начнут подавать газ, прояснить не удалось. «Газовики медленно работают», - говорят в Михайловском районе. К тому же - сами села, вероятно, газификация, в силу ее дороговизны, обойдет.

Плюсы с конкретными минусами

Впрочем, есть для жителей района и плюсы от всех этих строек. Это пополнение муниципального бюджета доходами от подоходного налога строительных компаний. Еще в 2017 году ситуация была катастрофической. Пришедшие на территорию подрядные организации почти не создавали там обособленных подразделений и, соответственно, не платили налогов, перечисляя их по месту регистрации своего предприятия. После многомесячной борьбы всех заинтересованных сторон, как на уровне края, так и на уровне района, ситуация стала постепенно меняться. И, по словам специалистов финуправления районной администрации, теперь поступления в бюджет значительно повысились, что дало возможность решить некоторые значимые вопросы территории, в том числе и справиться с одной из важнейших для местного бюджета проблем - закрыть кредиторскую задолженность, доставшуюся от прежних времен.

Но при всех положительных результатах сама проблема остается не решенной до конца. В районной администрации уверены, что бюджет по-прежнему недополучает значительные суммы. Специалисты говорят о том, что при общей стоимости строящихся объектов порядка 30 млрд рублей сумма подоходного налога по самым скромным подсчетам должна существенно превышать миллиард рублей. Но реальные поступления средств в бюджет - в несколько раз ниже. «Пока счет идет только на миллионы, а должны на миллиарды», - с недоумением констатируют в районе.