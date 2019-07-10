"Восточно-Уральский Терминал": по угольной пыли ударим сорбентами

ООО «ВУТ» отметило 21 год своей производственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Уральский терминал» отметило 21 год, семь лет из которых стабильно занимается перевалкой угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. ООО «ВУТ» входит в группу компаний «Трансхимэкспорт». Являясь глубоководным угольным портом юга Приморья, терминал принимает морские суда дедвейтом до 50 тысяч тонн.

За первое полугодие нынешнего года находкинская стивидорная компания ООО «ВУТ» перевалила каменного угля через свои мощности на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новая техника - залог успеха

Работать каждый год с наращиванием объёмов позволяют регулярная модернизация и реконструкция производства. На смену физически и морально устаревшей спецтехнике приходит современная и более мощная. На сегодняшний день здесь работают немецкие мобильные перегружатели марки Sennebogen 875Е с объёмом ковша десять кубометров, погрузчики марки Volvo с объёмом ковша 16 куб. м, гусеничные бульдозеры марки Liebherr с отвалами 10 и 22 кубометра. Аналогичными машинами может похвастать далеко не каждая из одиннадцати стивидорных компаний Находки.

В последние годы за счёт собственных средств ООО «ВУТ» провело реконструкцию конвейерных линий, железнодорожных путей и железнодорожного хозяйства, благодаря чему перед ним открылись новые производственные возможности. По-прежнему пристальное внимание на предприятии уделяется качеству угля, ведь требования к нему на международном рынке постоянно растут. С этой целью в дополнение к имеющимся 12 магнитным сепараторам стивидорная компания приобрела и смонтировала ещё четыре, более мощных, способных «вылавливать» даже мелкие металлические предметы, типа гвоздей.

Экология - в приоритете

Особое внимание на терминале по-прежнему уделяется вопросам экологии. Предыдущий год в этом направлении оказался для стивидоров особенно напряжённым и ответственным. Потребовалось немало усилий и средств для того, чтобы выполнить условия пятистороннего Соглашения «О взаимодействии в рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения г. Находки, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля». Оно было заключено между Минтрансом России, Росприроднадзором, администрацией Приморского края, Росморпортом и ООО «ВУТ».

Что удалось сделать в этом направлении? Из основных мероприятий - установили датчики, которые в автоматическом режиме каждые десять минут обеспечивают передачу в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации угольной пыли, смонтировать приборы автоматизированного контроля выбросов угольной пыли в атмосферный воздух. Установили автоматический пункт наблюдений за метеорологическими параметрами, которые также регулярно передаются в ТМУ «Росприроднадзор» и ФГБУ «Приморское управление гидрометеослужбы». Все промышленные площадки порта оборудованы системами видеонаблюдения для контроля за работой системы пылеподавления и технологическим процессом перегрузки угля. Данные видеонаблюдений также в автоматическом режиме регулярно передаются в контролирующие органы.

Одно из основных условий Соглашения - усилить качество перевалки угля. От стивидоров требуется регулярно проводить контроль влажности твёрдого топлива на своих площадках, контроль атмосферного воздуха на территории терминала во время перевалки, а также инструментальных измерений угольной пыли на территории терминала и на границе санитарно-защитной зоны. Необходимо осуществлять перевалку угля только технически исправными грейферами, исключающими просыпи, избегать переполнение грейфера, запрещается держать грейфер в статическом положении и допускать его раскрытие на высоте свыше одного метра от штабеля, приёмного бункера, вспомогательного оборудования или грузового вагона.

При работе судопогрузочных машин и грейферов требуется использовать полога или другие технические решения, позволяющие исключить попадание угольной пыли в окружающую среду. Необходимо регулярно очищать от пыли или поливать складские площади, дороги на территории склада, которые обязательно должны быть с твёрдым покрытием. Следует ограничивать скорость движения транспортных средств по территории угольного порта в целях сведения к минимуму пыления. И ещё много других требований изложено в этом документе.

Орошение территорий идет строго по графику.



На помощь пришли пылесосы

- Несмотря на многие трудности, условия пятистороннего Соглашения компания выполнила на все 100 процентов. ООО «ВУТ» по-прежнему является единственным из 11 стивидоров Находки, где 85 процентов угля хранится в крытых складах. Это одно из наших основных экологических преимуществ и достижений. На производственных площадках угольного терминала регулярно работает несколько туманообразующих водяных пушек, территория порта, проезды, а также дороги общего пользования микрорайона Врангель по графику орошаются поливомоечной машиной, - отметил генеральный директор ООО «Восточно-Уральский терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.

Иные участки терминала покрываются специальным раствором, который затем превращается в эластичную плёнку и препятствует распространению угольной пыли. Открытые складские площадки полностью укрыты специальными пологами. А при погрузке угля на судно с помощью судопогрузочных машин в обязательном порядке используется набортные укрывные полога, на приобретение которых предприятие израсходовало уже более шести миллионов рублей. В целях пылезащиты на открытых площадках построены подпорные железобетонные стенки, высотой в 4,5 метра. А недавно компания приобрела и ввела в эксплуатацию две новых вакуумных передвижных установки (промышленных пылесоса), позволяющих снимать угольную пыль с любой высоты и глубины.

Для усиления экологического контроля и улучшения санитарного состояния, как на территории угольного порта, так в микрорайоне Врангель, да и в целом в Находкинском городском округе, на предприятии создан и успешно работает экологический фонд. Кроме того, заключён договор с ООО «Завод Спецхимпродукт», которое скоро начнёт поставлять угольному порту сорбенты для повышения качества работы очистных сооружений, сбора нефтяных и масляных разливов, а также сорбентов для пылеподавления. Есть ряд других договоров по сотрудничеству с российскими компаниями, работающими в сфере экологической безопасности и мониторинга окружающей среды.

В рамках улучшения экологического состояния ливневая канализация угольного терминала буквально недавно была усилена дополнительной системой фильтрации. Для этого здесь установлено ещё пять огромных промышленных фильтров, позволяющих сделать сточные воды, уходящие в бухту Врангель, более чистыми и безопасными. Подходят к завершению работы по реконструкции фасада здания Центрального пульта управления терминалом, в процессе которых здание будет приведено в соответствие с пожарно-охранными требованиями РФ.

- Коллектив Восточно-Уральского терминала делает всё возможное, чтобы не только наращивать из года в год объёмы перевалки твёрдого топлива, но постоянно улучшать и совершенствовать экологическое состояние производства. Это одна из первоочередных задач трудового коллектива.

Искренне поздравляю всех сотрудников с днём рождения нашего предприятия. Спасибо за добросовестный и нелёгкий труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и личной жизни, и впредь успешно работать на благо предприятия, не нарушая экологических требований на его территории и в целом в регионе. А нашей компании желаю стабильности и финансового процветания, - сказал Сергей Востриков.

На верхнем фото: Крытые склады Общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Уральский терминал».

Фото из архива.