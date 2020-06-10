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Приморскую "дочку" "Русагро" затянули в суд
С нее взыскивают 206,4 млн рублей
ООО «Производственно-коммерческая компания «Модерн инжиниринг системс» (Владивосток) обратилось в Арбитражный суд Приморского края и иском о взыскании 206,4 млн рублей с ООО «Русагро-Приморье» (входит в группу «Русагро»).
Исковое заявление компания подала в понедельник, при этом сам заявитель находится в процессе временного наблюдения до 22 сентября.
В картотеке суда есть данные, что «Русагро-Приморье» 3 марта 2020 года в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора на выполнение работ, заключенного между сторонами в мае 2018 года.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Русагро-Приморье» в настоящее время строит в ТОР «Михайловский» 6 свинокомплексов и племенную ферму, а также комбикормовое производство на 300 тыс. тонн продукции в год и убойное производство. По условиям соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» «Русагро-Приморье» инвестирует в проект более 21 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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