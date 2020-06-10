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Долевое строительство бьет рекорды

10 Июня 2020, 11:40 | Приморье

Госрегистраторы посоветовали приморцам не попадать «в лапы» недобросовестных застройщиков

В Приморье количество зарегистрированных Управлением Росреестра по Приморскому краю договоров участия в долевом строительстве жилья за четыре месяца (включая коронавирусный апрель) по сравнению с январем-апрелем прошлого года увеличилось на 14%, количество зарегистрированных прав собственности участников долевого строительства и застройщиков увеличилось на 16 процентов.

Этот факт говорит о том, что кризис, который коснулся всех, пока не ударил по строительству многоэтажного жилья. И, если поддержка отрасли сохранится, то и объемы ввода в этом году должны вырасти по сравнению с прошлым.

В своем обращении к гражданам госрегистраторы обратили внимание, что «Участие граждан в долевом строительстве – тема актуальная для жителей Приморского края. И количество приморцев, желающих заключить с застройщиком договоры долевого строительства, с каждым годом возрастает» Но при этом они отмечают, что сохраняется опасность того, что граждане, решившись на долевое участие, могут попасть «в лапы» недобросовестного застройщика.

Чтобы этого избежать, специалисты госструктуры предлагают не спешить с договором, а изучить ситуацию. Для этого - «зайти на сайт застройщика и проверить наличие опубликованной проектной декларации, разрешения на строительство рекламируемого дома, проекта договора и зарегистрированного права аренды или собственности на земельный участок, где должно вестись строительство.

Помимо этого Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства должна утвердить форму заключения о соответствии данного застройщика и проектной декларации требованиям, предъявляемым Федеральным законом 214 ФЗ ч.3, п 3.4 ст.23.

Заключенный договор долевого участия подлежит обязательной госрегистрации через МФЦ, куда гражданин вместе с представителем застройщика должен обратиться с заявлением о регистрации договора. Госрегистрация исключает «двойные продажи» и иной обман, и этим дольщик защищает строящийся для него объект. Есть возможность подачи заявления и договора в электронном виде на сайте Росреестра, чем многие застройщики активно пользуются.

Целостность средств, которые идут на строительство жилья в многоэтажном доме гарантирует то, что они должны попадать на счета эскроу банка, который курирует застройщика и его объекты. Если застройщик не справляется со своими обязательствами по вводу жилья в строй, то деньги дольщиков могут быть им возвращены, но не «сгорят», как это бывало в прошлом.

Отметим, что в Приморье в 2020-2021 году предполагается окончательно решить проблему обманутых дольщиков. Сегодня сотни приморских семей ждут жилье, которое им достраивается за счет бюджетных средств. Застройщики же, просрочившие ввод объектов, отстранены от участия в строительстве зданий, а некоторые руководители строивших компаний, понесли серьезные наказания.

Виктор КУДИНОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: строительство  жилье  недвижимость 



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