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Дальнегорский ГОК выправляет положение

10 Июня 2020, 15:45 | Приморье

 

ООО «Дальнегорский горно-обогатительный комбинат» (Дальнегорск, эксплуатирует единственное в России действующее борное месторождение) постепенно начинает выбираться из финансовой «ямы». Как следует из годовой отчетности предприятия, в 2019 году получено 138,3 млн рублей чистого убытка, что в 3,2 раза меньше, чем в 2018 году.

Выручка предприятия снизилась на 8%, до 2,509 млрд рублей. При более низком темпе снижения себестоимости (на 1,7%, до 2,67 млрд рублей) был получен валовый убыток в размере 161,176 млн рублей против 345,54 млн рублей валовой прибыли годом ранее.

Убыток от продаж вырос в 7,2 раза - до 494,379 млн рублей. Одновременно прочие доходы компании выросли в 4,3 раза и составили 599,6 млн рублей, тогда как прочие расходы сократились в 2,3 раза, до 230 млн рублей.

Кредиторская задолженность компании в 2019 году увеличилась с 2,191 млрд рублей до 2,532 млрд рублей, дебиторская - с 623,810 млн рублей до 833,947 млн рублей.

Отметим, что ГОК в 2019 году произвел 80,4 тыс. тонн борной кислоты (основная продукция комбината), переработал более 805 тыс. тонн руды. Выпуск продукции сократился к 2018 году на 8,6%, переработка руды - на 11,5%.

Досье "Золотого Рога": На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора. ГОК является единственным в стране производителем продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Почти 90% продукции комбинат реализует на экспорт через собственный порт, основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: дальнегорский гок 



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