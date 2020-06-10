Находка загрузила стапель

На начальном этапе крупный заказ на краболовы дал порядка 200 дополнительных рабочих мест

На верфи АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) на прошлой неделе под звуки духового оркестра состоялась торжественная закладка 8 среднетоннажных судов, предназначенных для добычи, хранения и транспортировки живого краба. Заказчиками выступили группа компаний «Антей» и ООО «Тихоокеанская рыболовная компания». Это достаточно крупный заказ, каких находкинское предприятие не получало давно.

Новый заказ поможет оживить не только судоремонтное и судостроительное направление НСРЗ, но и рыбопромышленные компании, которые теперь с нетерпением ждут новые краболовы.

Присутствующие на церемонии корабелы в этот день приняли в свой адрес немало поздравлений онлайн.

«Возрождение судостроения в регионе - поистине исторический момент не только для завода, но в целом для Приморского края и Дальнего Востока России. Пока флагманом судостроения в регионе является завод «Звезда», но правительство делает всё возможное, чтобы ожили и другие СРЗ. С этой целью в стране разрабатывается механизм субсидирования, когда 20% от стоимости размещённого на отечественных верфях заказа будет возвращаться заказчику. Этим самым государство поможет предприятиям снизить степень риска и выйти на новый экономический уровень. Поздравляю находкинских корабелов со столь знаменательным событием и желаю вам успеха в начатом деле», - сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.





Жилье и кадры

Напутственные слова сказал виновникам торжества и губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

«Размещение заказа на серийное производство краболовов – важный момент в жизни края. Это не только загрузка его производственных мощностей на длительный срок, но и новые рабочие места, как на заводе, так и в рыбодобывающих компаниях, увеличение объёмов добычи краба, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Кроме того, судостроение откроет перспективы для трудоустройства молодёжи и даст ей возможность оставаться в родном городе. Администрация края со своей стороны будет делать всё возможное, чтобы помочь акционерному обществу в решении возникающих вопросов, в том числе по строительству арендного жилья для корабелов и контрагентов, созданию на базе НСРЗ учебно-курсового комбината, где будут проходить профессиональную подготовку молодые кадры, а если потребуется, то и люди старшего поколения. Искренне рад, что на площадке Находкинского судоремзавода возродилось судостроение», - подчеркнул глава региона.

Корабелов тепло поздравили президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ и заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития и промышленности региона, Константин ШЕСТАКОВ. Доброго пути пожелал и недавно назначенный на должность первого заместителя главы Находки Тимур МАГИНСКИЙ. Важно и то, что АО «НСРЗ» не только построит краболовы, но и будет обслуживать их впоследствии на своих судоремонтных мощностях.

Голландские расчеты

Суда неограниченного района плавания по заказу АО «НСРЗ» спроектировала ООО «Дамэн Инжиниринг» - дочернее предприятие известной голландской компании Damen, имеющей 34 верфи в разных точках мира. Сотрудничество находкинцев с проектной компанией изначально подразумевает, что проектные решения, подбор навигационного оборудования и комплектующих для серии краболовов будет выполнено на самом высоком уровне.

По проекту судно имеет девять изолированных танков, оборудованных системой жизнеобеспечения и предназначенных для хранения и транспортировки живого краба. Их совокупная вместимость - 120 тонн. Длина судна 57 метров, ширина – 12,6 м, скорость – 12 узлов. На борту установлено технологическое оборудование, позволяющее вести промысел краба с помощью конусных ловушек. Срок эксплуатации судна – 25 лет, экипаж – 24 человека, автономность плавания - 30 суток. Для добытчиков предусмотрены комфортные условия, включая одно-четырёхместные каюты, а также сауна и спортзал. Согласно контракту, все восемь судов должны быть построены в срок до 2024 года по схеме: 3+3+2. Первые три краболова заводчане обязались сдать в эксплуатацию уже через полтора года.

«Это специфичный флот, и предназначен он исключительно для ловушечного промысла. Ввиду своей непростой компоновки и формы корпуса, отсутствия слипа на корме, перепрофилировать его под другие объекты добычи, если это вздумается судовладельцу, будет непросто, - отметил главный конструктор проекта, начальник конструкторско-технологического отдела АО «НСРЗ» Алексей ТАРАКАНОВ. - Более 30 лет назад, когда на НСРЗ была развернута широкая программа по судостроению, с его стапелей сходили разные суда, включая пассажирский флот типа «Находкинский рабочий». Потом программа была свёрнута. За минувшие десятилетия завод, к сожалению, изрядно подрастерял квалифицированных специалистов, базу судостроения, морально и физически устарело многое технологическое оборудование. Сегодня это направление требует к себе новых подходов. К примеру, проектирование судов осуществляется на основе трёхмерной модели, изменились требования к подготовке техдокументации».

Шанс для завода

На начальном этапе новый заказ дал заводу порядка 200 дополнительных рабочих мест. В ближайшее время их количество увеличится до 700, где только на сборке секций будет задействовано около 400 человек. А в разгар строительства в целом на проекте будет занято до трёх тысяч сотрудников, включая контрагентов из Приморья, Украины и Астрахани. Параллельно завод продолжает решать другие производственные задачи, в частности, достраивает секции дока и самоходную баржу. Чувствуется по всему, новый заказ окрылил заводчан и помог им воспрянуть духом.

«Я отработал на НСРЗ почти 61 год. Освоил семь смежных токарных профессий, одновременно обслуживал по несколько станков. Это было время, когда завод выполнял большие объёмы по судоремонту и судостроению. Потом положение дел стало ухудшаться, - поделился впечатлениями ветеран завода Георгий ЧУМАШ. - Ещё года три назад здесь отмечался серьёзный спад производства и снижение численности работающих. Я до того переживал за своё родное предприятие, что порой просто не хотелось идти на работу. С приходом новой команды жизнь на заводе вошла в новое русло. Глядя на заложенные сегодня основания восьми краболовов, я так рад, что не могу передать свои чувства словами. Несмотря на свой возраст и должность мастера-наставника, по-прежнему буду принимать участие в изготовлении необходимых деталей на токарных, строгальных, долбёжных, расточных и других станках для проекта по строительству краболовов».

К торжественному моменту АО «НСРЗ» готовилось основательно. Ещё в прошлом году оно разработало программу судостроения и зарегистрировалось в качестве резидента Свободного порта Владивосток, что теперь даёт ему право привлечь дополнительные инвестиции в развитие акционерного общества и получить определённые льготы.

- Реализация проекта - результат многомесячной работы администрации завода, проектантов и заказчиков. Краболовы - суда нового поколения с необычной формой, обводами и надстройкой, которые привнесут новый архитектурный облик в судостроение региона. Подписывая контракт на их строительство, заказчики не только оказали нам высокое доверие, но тем самым дали возможность выйти на большой рынок судостроения. Постараемся не подвести, - подытожил генеральный директор АО «НСРЗ» Николай БОЛГАР.

В завершение представители завода, правительства Приморья, администрации города и заказчика в торжественной обстановке установили закладные доски на месте строительства новых судов.

На верхнем фото: Гендиректор АО «НСРЗ» Николай Болгар (слева) объясняет первому заместителю главы Находки Тимуру Магинскому, что будут представлять из себя новые суда.

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Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.