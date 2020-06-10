Китайцы выжмут из Приморья масло

Соседи построят под Уссурийском современный завод по глубокой переработке сои

Под Уссурийском может появиться завод по глубокой переработке сои в соевый протеиновый концентрат с мощностью 240 тыс. тонн сырья в год. АО «Легендагро холдинг», принадлежащее китайскому холдингу Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings, планирует вложить порядка 4,7 млрд рублей в проект, способный коренным образом изменить структуру местного агрокомплекса, который в настоящее время работает только на экспорт масличных культур в АТР.

По данным Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), планируемый ежегодный объем производства составит 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 38 тыс. тонн мелассы и 3,2 тыс. тонн шрота.

Для начала проектирования завода на земельном участке требуется подтверждение от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» («дочка» ПАО «Газпром») по технической возможности присоединения к газоснабжению и определения возможных затрат для обеспечения такого подключения.

Земли много не бывает

АПИ и «Легендагро холдинг» на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2019 году подписали меморандум о намерениях на общую сумму 9,7 млрд рублей. В холдинг, в частности, входит ООО «Легендагро Приморье», получившее статус резидента ТОР «Михайловский» в марте прошлого года. Сейчас эта компания реализует пилотный проект по выращиванию риса, сои и кукурузы в Хорольском районе Приморского края.

«Для нее наше агентство помогло найти 3,5 тыс. га земли, а сейчас в рамках ее большого проекта намереваемся найти ещё до 35-50 тыс. га. Сам проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику», - пояснил гендиректор АПИ Леонид ПЕТУХОВ.

Для реализации проекта ООО холдинг «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Харбин) в декабре 2018 года учредило во Владивостоке АО «Легендагро холдинг» с уставным капиталом 900 тыс. рублей. Приморскую «дочку» возглавил ЖЭНЬ Цзяньчао. «Легендагро холдинг», в свою очередь, создало еще три компании – АО «Легендагро Нива», ООО «Нунтоу Рус семена» (обе – Уссурийск, поселок Тимирязевский) и ООО «Легендагро Приморье» (село Михайловка, ТОР «Михайловский»).

Первую компанию возглавил китаец ЦЗИНЬ Чжэ, две другие - россиянин Дмитрий САВЕНКОВ. Также г-н Савенков является учредителем ООО «Легендагро Логистика» и ООО Торговый дом «Легендагро» (оба - Уссурийск).

Ранее сообщалось, что проект «Легендагро» реализуется при финансовой поддержке Россельхозбанка, который предоставит до 5,5 млрд рублей.

«Проект имеет высокий потенциал и новаторскую составляющую. Сейчас экспортируются в основном соевые бобы или продукты первичной переработки. При этом именно глубокая переработка сои является наиболее динамично развивающимся направлением в отрасли. Выпуск концентратов в мире увеличивается на 10-15% в год, опережая рост объемов производства шрота и соевого масла. Продукция глубокой переработки имеет высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках», - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ.

Амурский вариант

Соя на данный момент является одной из наиболее маржинальных культур для сельхозпроизводителей Приморья. При этом в настоящее время 40-50 тыс. тонн объема российского рынка занимает… китайский изолят.

О реализации проектов по выпуску соевого изолята на Дальнем Востоке ранее заявляли несколько компаний. В декабре прошлого года ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» (100%-ная «дочерняя компания ООО «Амурагроцентр») запустило в городе Белогорске Амурской области в опытно-промышленную эксплуатацию вторую очередь - линию по производству изолята стоимостью 2,5 млрд рублей. Изолят - это продукт из соевых бобов, в его составе только растительный белок, концентрация которого составляет 90-95%.

«Начата опытно-промышленная эксплуатация нового цеха по производству изолята. Это новая, уникальная технология, единственная в РФ. Запущен цех, который будет выпускать изолированные белки и пищевую клетчатку», - пояснил гендиректор Амурагроцентра Александр САРАПКИН.

На строительство второй очереди завод взял целевой займ в размере около 1,760 млрд рублей на срок до 10 лет под 5% годовых. Мощность второй очереди завода - 10 тыс. тонн в год соевого белкового изолята, около 6 тыс. тонн в год пищевой соевой клетчатки.

«Продукция импортозамещающая. Мы видим для себя главное направление реализации - экспорт продукции в страны АТР. Подобное производство позволит предприятию быть более конкурентоспособным. У нас в планах - наращивание выпуска изолята», - отмечал г-н Сарапкин.

По его словам, изолят - это самая высокодоходная форма переработки сои. Первоначально завод намерен осваивать российский рынок, который пока в основном работает с изолятом китайского производства.

Продукция завода востребована в мясной, хлебопекарной и кондитерской промышленности. Также соевый изолят используется для спортивного питания и фармацевтики. МЭЗ «Амурский» сообщал о планах занять 20% российского рынка сои.

Досье "Золотого Рога": Амурская область лидирует среди регионов страны по посевным площадям и объемам производства сои. Мощность МЭЗ «Амурский» - 240 тыс. тонн сои в год, из которых 190 тыс. тонн приходится на производство кормового и пищевого шрота, еще 40 тыс. тонн - это соевое масло, 1,6 тыс. тонн - лецитин, 60 тонн - жирнокислотный дистиллят. Первая очередь соевого завода мощностью 228,8 тыс. тонн соепереработки в год и стоимостью 1,9 млрд рублей была запущена в сентябре 2017 года. К первой очереди относятся цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота.

Начало положено

В целом «Легендагро Приморье» планирует ежегодно производить в Приморье 15 тыс. тонн риса, 15 тыс. тонн кукурузы и 100 тыс. тонн сои. В рамках реализации первого этапа проекта компания приобрела свыше 3,4 тыс. га орошаемых и суходольных земель в рисовой оросительной системе «Луговая».

«В 2019 году проведены полевые посевные работы и успешно выращен первый урожай. В 2020 году площади повторно полностью засеяны (около 2 тыс. га - рис, около 1,4 тыс. га - соя и кукуруза). С момента реализации проекта приобретена сельскохозяйственная техника, началось строительство завода по переработке риса, складов и сушилки», - пояснил директор департамента инвестиционных проектов АПИ Абсамат ДЖАНБОРИЕВ.

На данный момент общий объем фактических инвестиций холдинга «Легендагро» в сельхозпроекты в Приморье составил более 912 млн рублей.

Логистическое направление «Легендагро» закрывает ООО «Легендагро логистик», которое получило статус резидента Свободного порта Владивосток. «Легендагро логистик» уже организовало перевалку через порт Зарубино (оператор терминала - ООО «Морской порт в Бухте Троицы»). Холдингом заключен долгосрочный договор с ООО «МПБТ», приобретена судопогрузочная машина для перевалки зерновых и 30 автопоездов-зерновозов грузоподъемностью 30 тонн каждая. Начиная с февраля 2020 года из края на экспорт отгружено 5 судов в Японию и КНР (более 20 тыс. тонн зерновых и масличных).

Желающих – пруд пруди

По данным газеты «Золотой Рог», «Легендагро» предстоит выдержать серьезную конкуренцию – на подходе еще, минимум, пять проектов, так или иначе завязанных на выращивание зерновых и масличных. ООО «Дальселькор» и ООО «Кенгроу» планируют выращивать сою и кукурузу в ТОР «Михайловский». ООО «ПЗПК» там же собирается заняться растениеводством и строительством завода по глубокой переработке кукурузы мощностью до 100 тыс. тонн сырья.

Зарегистрированное в ТОР «Михайловский» ООО «Сельскохозяйственное предприятие Чжэндао Дунфан» (на 99% принадлежит китайскому ООО «Международная торговая компания Чжэндао Дунфан», Пекин) планирует вложить за три года до 1 млрд рублей в проект по выращиванию сои.

Довольно интересный проект ранее презентовало ООО «МКР Капитал», 5% капитала которого с июля прошлого года принадлежит гонконгской компании «МКР Капитал Лимитед».

Досье "Золотого Рога": ООО «МКР Капитал» учреждено в Москве в сентябре 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. В настоящее время уставный капитал увеличен до 100 тыс. Рублей. Основными владельцами компании являются ее гендиректор Михаил КРЫЛОВ и Марина КРЮЧКОВА – по 47,5% долей.

Сообщалось, что японская корпорация Sojitz Corporation, известная своим энергетическим оборудованием, планирует принять участие в проекте «МКР Капитал» по строительству в Приморье комплекса по выращиванию риса и масличных культур (соевые бобы, рапс).

Sojitz намерена выступить в качестве финансового, технологического и торгового партнера. Предполагаемый объем инвестиций на первом этапе составляет 6 млрд рублей.

Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию до 30 тыс. га неиспользуемых земель, выведенных из рисового оборота. За счет применения японской технологии предполагается увеличить урожайность риса в крае с 30 до 60 центнеров с гектара.

Ежегодный объем производства комплекса составит около 50 тыс. тонн продукции. Инвесторы полагают, что продукция будет обладать высоким качеством, которое позволит выйти на международные рынки, в том числе КНР.

В мае прошлого года гендиректор ООО «МКР Капитал» Михаил Крылов провел в Виндхуке (Намибия) переговоры о возможности создания в свободной экономической зоне в порту Уолфиш-Бэй (Намибия) упаковочного производства под поставки риса из Приморья.

КСТАТИ

Основными инвесторами проекта «Легендагро» в Приморье являются китайские Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Group (крупнейший в КНР сельскохозяйственный бизнес со штаб-квартирой в городе Харбине) и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co., Ltd. (дочерняя компания Beidahuang Group, третий по объему переработчик соевых бобов в Китае).

На фото: На смену «Приморской сое» идут китайские технологии.

Фото Ольги ДОБРОЛЮБОВОЙ

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.