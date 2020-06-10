Его Величество Мусор

Избавят ли Приморье от бытовых отходов мусоросортировочные комплексы, спроектированные специалистами «Приморского экологического оператора»?

Мусоросортировочный комплекс с проектной мощностью переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) до 10 тыс. тонн в год на прошлой неделе был запущен в эксплуатацию в поселке Ярославский Хорольского района.

Всего же в текущем году, в рамках национального проекта «Экология», запланирован монтаж еще трех аналогичных объектов в Лучегорске, Дальнереченске и, возможно, в «курортном» Кировском районе, где мусорная проблема стоит очень остро. Все комплексы будет обслуживать КГУП «Приморский экологический оператор» (КГУП «ПЭО»).

Перерабатываем, но не все

На запуск комплекса съехались представители едва ли не всех основных краевых СМИ, а также федеральных телекомпаний, аккредитованных в Приморье. Видимо, соблазнившись значимостью данного события для региона, каким его преподнесли организаторы презентации. На недавнем запуске ракеты SpaceX Falcon 9 Илона Маска во Флориде и то, наверное, присутствовало меньше журналистов, чем в тот день в приморской глубинке. И это несмотря на проливной дождь и удаленность поселка Ярославский от Владивостока более чем на 200 км.

Мусоросортировочный комплекс, смонтированный за 2,5 недели владивостокским предприятием «Индустриальное оборудование», разместили в огромном заброшенном ангаре с протекающим перекрытием, который давно надо было разобрать в целях безопасности. От времени и перепадов температуры его стены из железобетонных плит пошли трещинами. О состоянии дырявой крыши можно лишь догадываться. Во время ливня вода ручьями стекала по стенам и на «виновника торжества», но эти неудобные нюансы не попали под объективы фото- и телекамер.

На проектирование и монтаж малого сортировочного завода, как официально именовали комплекс представители КГУП «ПЭО» на презентации, затрачено 7 млн рублей из краевого бюджета. Комплекс состоит из линии сортировки и мощного пресса для прессования невостребованной части ТКО, так называемых «хвостов». Процесс сортировки мусора примитивен: рабочие вручную собирают отходы в специальные мешки по шести фракциям. Отдельно бутылки для технических жидкостей, тротуарная плитка, черепица, отдельно туалетная бумага, коробки, отдельно металлические изделия, техническая пленка и мешки для мусора, отдельно стеклянные бутылки и из пластика. Мешки после наполнения здесь же прессуют в брикеты и направляют на дальнейшую переработку.

Как рассказал газете «Золотой Рог» начальник участка сортировки КГУП «ПЭО» Алексей БАЗЫЛЕНКО, в зависимости от актуальности того или иного типа мусора, возможно предусмотреть сортировку ТКО по восьми фракциям.

- Спрессованный мусор будет отправляться заказчикам по всей России. А дальше уже в результате вторичной переработки получаем новые пакеты, тару, картон и пр. Пленку и картон у нас забирают в основном местные производители. Но под переработку тары из полиэтилена у нас нет компаний, поэтому все отправляется за Новосибирск. Отходов в этом процессе мало, в основном некоторые виды пластика и пленки, в общем объеме это от трех до четырех процентов, - пояснил Алексей Базыленко.

По его словам, переработанный мусор можно было бы продавать в соседний Китай, там есть потребность, к примеру, в алюминии или измельченных бутылках из пластика. Но у китайцев очень высокие требования к качеству отходов, которые мы удовлетворить еще не можем. Кроме того, в нашей стране еще не умеют перерабатывать упаковочную пленку, мусорные пакеты и емкости из-под растительного масла.





Комплекс наш, детали импортные

Новорожденный комплекс пока работает тестовом режиме и в одну смену. На его обслуживании задействовано 10 человек из местного населения. Если поток мусора будет стабильным, то не исключена работа в две смены. Соответственно, количество рабочих мест увеличится вдвое, что немаловажно для поселка Ярославского, где трудоустроиться фактически невозможно.

Для демонстрации работы комплекса в поселок Ярославский специально привезли несколько машин отходов. Как пообещали официальные лица, в перспективе в Ярославский будут свозить мусор из Михайловского и Черниговского районов. Логистика непонятная и дорогостоящая. На территории этих районов, удаленных от комплекса на десятки километров, есть свои мусорные полигоны, например, в Черниговском районе полигон расположен по соседству с поселком Сибирцево. Это на пути в поселок Ярославский. Кроме того, есть сомнения в необходимости проектирования и монтажа мусоросортировочного комплекса специалистами во Владивостоке. Да еще с применением комплектующих деталей из Японии и Южной Кореи, приобретенных за валюту. Случись что, опять идти на поклон к зарубежным производителям? А как быть, если капиталисты заартачатся и откажут в ЗИПе?

Зачем изобретать велосипед, если в одном из промышленных городов Сибири изготавливают передвижные мусороперерабатывающие комплексы с гораздо лучшими техническими характеристиками? В том числе, в разы - по общему объему переработки ТКО в год, и с гарантией производителя. Кроме того, они могут работать без подключения к электричеству, у них свой дизель-генератор. Самое главное, что для такой техники не нужно готовить площадку для работы и подвозить отходы. Благодаря мобильности и автономности, эти комплексы можно развернуть на любой свалке. И после завершения сортировки мусора перевезти в другое место с помощью всего одного тягача.

Цель – увеличение доли переработки

Что касается низких объемов сортировки ТКО в Приморье, такая проблема существует. Сегодня в регионе обрабатывается около 15-20 процентов отходов. Это очень мало в сравнении с общим количеством собираемого мусора. Львиная доля бытовых отходов приходится на Владивосток, где уже запущена сортировочная линия ТКО на улице Холмистой. Поэтому комплекс в Ярославском – не ноу-хау, тем более, не сенсация даже районного масштаба. Это еще один участок фронта войны с бытовыми отходами.

По словам генерального директора КГУП «Приморский экологический оператор» Антона БИБИКОВА, со временем в процесс переработки и сортировки мусора будут вовлекаться и другие муниципальные образования, что позволит увеличить объемы обработки отходов.

«В текущем году мы приступим к сортировке отходов в крупных городах региона - Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Там постепенно начнем устанавливать контейнеры для раздельного сбора. До конца года в Приморье установят от 800 до 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Пойдет активная просветительская работа с населением, в образовательных учреждениях. Сейчас изучаем опыт местных муниципальных проектов, интересные проекты готовы взять под свое кураторство. К 2023 году мы планируем работать в большинстве районов Приморского края», - рассказал руководитель регионального оператора.

Если не случится непредвиденное, то в 2024 году в крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13 процентов, а в обработку – до 60 процентов от общего объема собранных отходов. Ко всему, в ближайшие три года будут рекультивированы три крупных мусорных полигона – в Большом Камне, Дальнереченске и Артеме. Конечным итогом мусорной реформы должна стать минимизация площадей полигонов и максимальное вовлечение во вторичный оборот сырья. Финансирование всех проектов идет из регионального бюджета.

КСТАТИ

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Указ о создании «Российского экологического оператора» (РЭО) подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 января 2019 года. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта «Экология», инициированного майским указом президента. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

На фото: Процесс сортировки мусора примитивен: рабочие вручную собирают отходы в специальные мешки по шести фракциям. Мешки после наполнения здесь же прессуют в брикеты и направляют на дальнейшую переработку.

Фото автора

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.