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Более 20 вебинаров для предпринимателей Приморья проведет центр "Мой бизнес"
10 Апреля 2020, 16:40 | Приморье
Как получить налоговые каникулы, отсрочку по страховым взносам и кто может претендовать на господдержку – на эти и другие вопросы смогут получить ответы предприниматели Приморья на вебинарах центра «Мой бизнес». Весь апрель эксперты будут давать разъяснения по самым актуальным темам. Регистрироваться на бесплатные вебинары можно уже сейчас на сайте mb.primorsky.ru.
В течение апреля региональный центр «Мой бизнес» запланировал уже более 20 вебинаров.
«Предприниматели сейчас должны особенно быстро принимать решения для сохранения и развития своего дела. Мы запустили серию вебинаров с экспертами: налоговой, бухгалтерами, консультантами, чтобы помочь адаптироваться под быстро меняющиеся условия. Постараемся дать как можно больше разъяснений по самым важным вопросам», – обозначил директор приморского центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Так, 14 апреля на вебинаре «Налоговые изменения для бизнеса в условиях пандемии» действующий член Института профессиональных бухгалтеров России Ольга Бондарь прокомментирует федеральные меры поддержки бизнеса. Участники обсудят вопросы, связанные со снижением ставки страховых взносов, переносом сроков уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности.
Предприниматель с международным опытом Ольга Линева на онлайн-встрече 15 апреля расскажет, как торговому бизнесу быстро выйти в онлайн. Она представит сервис Biptik, который позволит бизнесу наладить онлайн-торговлю и даст конкретные рекомендации по переводу продаж в сеть. Про особенности маркетинга во время кризиса предпринимателям расскажет основатель маркетингового агентства DVIGA Тимофей Белоглазов. Он предоставит рекламные инструменты, которые нужно применять в кризисной ситуации, научит правильно собирать аналитику и познакомит со стратегией выхода из кризиса. Как создать прибыльный интернет-магазин, расскажет консультант по маркетингу Максим Шпигунов. Он даст советы, как обойти типичные ошибки «новичка» и предоставит нестандартные решения для развития магазина в сети.
Про государственные программы поддержки заемщиков-предпринимателей в условиях пандемии расскажут представители Гарантийного фонда, Микрокредитной компании и других кредитных организаций. Спикеры расскажут, как действовать в случае невозможности исполнения текущих обязательств перед банками, подскажут как реструктуризировать кредит, получить кредитные каникулы и нулевой кредит на выплату зарплаты.
Специально для производителей меда 16 апреля пройдет вебинар с участием иностранных коллег из Гонконга. Рынки крупных азиатских стран уже начинают свою перезагрузку и сейчас как никогда важно не упустить момент. Медовики смогут рассказать про целебные свойства приморского сладкого продукта. Зарубежные партнеры поделятся данными о текущей ситуации на рынке меда Гонконга и предпочтениях потребителей Китая. В рамках вебинара эксперты расскажут, как провести сертификацию, выстроить логистику и найти партнеров при экспорте меда в Гонконг.
Полный список вебинаров можно найти в «Календаре событий» на портале mb.primorsky.ru.
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Фото – Роман Павловский
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