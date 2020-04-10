Дополнительную дезинфекцию подъездов проводят в Приморье

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю

Управляющие компании ведут дополнительную уборку и дезинфекцию мест общего пользования в домах. Как часто и какие именно санитарные мероприятия должны проводиться, разъяснили в Правительстве Приморского края.

По словам руководителя государственной жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая, в крае более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка.

«Оперативным штабом по предупреждению коронавируса утвержден график санобработки подъездов, она доведена до всех управляющих компаний, и они обязаны его соблюдать», – подчеркнул глава ведомства.

Евгений Баршай пояснил, что:

– влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю;

– влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю;

– влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже 2 раз в неделю;

– профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе, детских, спортивных площадок, скамеек с применением специализированного оборудования – не реже 1 раза в неделю.

Он подчеркнул, что за выполнением этого графика следят сотрудники жилинспекции и муниципалитетов. Убирать подъезды обслуживающие организации могут как самостоятельно, так и привлекать специальные предприятия. При этом никакой дополнительной оплаты с жильцов «управляйки» брать не могут, если только жильцы на общем собрании не решат иначе.

«Эти услуги компании оказывают в рамках действующих договоров с жителями, пусть не с такой периодичностью, как ранее. Сейчас рассматривается вопрос о помощи управляющим организациям для эффективной работы по санобработке подъездов», – уточнил Евгений Баршай.

Как рассказал руководитель управляющей компании «Эгершельд–ДВ» Вадим Глазунов, сотрудники компании уже обработали более десятка домов, в ближайшее время эти мероприятия затронут более 100 домов во Владивостоке и Артеме, обслуживаемых компанией.

«Делаем полную дезинфекцию, обрабатываем полы, стены, потолок, обрабатываем специальным хлорсодержащим раствором, не влияющим на здоровье людей и животных. Специалисты работают в специальных защитных костюмах», – добавил он.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)