Возможность регистрации в службе занятости предусмотрят через портал "Работа в России"

Новый порядок признания граждан безработными, предполагающий оформление пособия через портал «Работа в России», будет действовать до конца года. Информацию об этом 9 апреля озвучил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В соответствии с новым постановлением о введении для безработных граждан временных правил, регистрацию и назначение пособия, а также поиск работы и направление на обучение служба занятости будет вести в онлайн-режиме.

Назначение пособия будет проходить, в том числе, на основе данных, которые безработный гражданин указал в своем личном кабинете на портале «Работа в России». При этом от гражданина потребуется заявление и резюме.

Вместе с тем, в министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают: зарегистрироваться в качестве безработного можно также на интерактивном портале ведомства soctrud.primorsky.ru.

Пошаговые инструкции о том, как войти в личный кабинет и подать все необходимые документы, как дистанционно зарегистрироваться на портале Госуслуг, можно найти на сайте краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».

По всем вопросам в сфере занятости населения жители края могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-200-51-68.