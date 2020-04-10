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Возможность регистрации в службе занятости предусмотрят через портал "Работа в России"
10 Апреля 2020, 13:33 | Приморье
Новый порядок признания граждан безработными, предполагающий оформление пособия через портал «Работа в России», будет действовать до конца года. Информацию об этом 9 апреля озвучил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В соответствии с новым постановлением о введении для безработных граждан временных правил, регистрацию и назначение пособия, а также поиск работы и направление на обучение служба занятости будет вести в онлайн-режиме.
Назначение пособия будет проходить, в том числе, на основе данных, которые безработный гражданин указал в своем личном кабинете на портале «Работа в России». При этом от гражданина потребуется заявление и резюме.
Вместе с тем, в министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают: зарегистрироваться в качестве безработного можно также на интерактивном портале ведомства soctrud.primorsky.ru.
Пошаговые инструкции о том, как войти в личный кабинет и подать все необходимые документы, как дистанционно зарегистрироваться на портале Госуслуг, можно найти на сайте краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».
По всем вопросам в сфере занятости населения жители края могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-200-51-68.
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Теги: работа в россии безработица
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