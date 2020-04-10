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Во Владивостоке открыли 23 пункта санобработки общественного транспорта и такси

10 Апреля 2020, 10:05 | Приморье
Чтобы контролировать процесс дезинфекции общественного транспорта и такси, в Приморье разработали специальное мобильное приложение
 
Перечень специализированных моек для санитарной обработки общественного транспорта и такси определили во Владивостоке. Провести дезинфекцию салонов и кузовов машин можно в 23 пунктах, расположенных в разных районах города.
 
Напомним, перевозчики края обязаны ежесуточно производить обеззараживание своих автомобилей. Чтобы контролировать процесс дезинфекции общественного транспорта и такси, в Приморье разработали специальное мобильное приложение. Доступ к нему есть только у сотрудников пунктов санитарной обработки и представителей Госавтоинспекции.
 
Процедура контроля своевременной санобработки общественного транспорта и такси осуществляется следующим образом. После дезинфекции работник пункта фотографирует государственный номер автомобиля и заносит информацию в базу данных через мобильное приложение. Такое же приложение установлено на телефоны у сотрудников Госавтоинспекции. Они могут ввести номер любого транспортного средства и посмотреть, когда оно проходило санитарную обработку, где и проходило ли вообще. Если выяснится, что машина не подвергалась санитарной обработке в последние 24 часа, перевозчика привлекут в административной ответственности.
 
Штрафы для юридических лиц составят от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 50 тысяч.
 
Перечень пунктов санобработки общественного транспорта и такси во Владивостоке:
 
– LUCKY CAR (Толстого, 44а);
 
– Экспресс (Чапаева, 39);
 
– Green Auto (Верещагина, 13);
 
– Мойдодыр (Борисенко, 38Б, стр. 2);
 
– ИП «Доценко М.А.» (Фирсова, 5);
 
– ООО «Синэргос-Авто» (Сахалинская, 19б);
 
– GREEN AUTO (Липовая, 7а, стр.3);
 
– ПримТакси (Калинина ,14);
 
– ВПОПАД-1 (Коммунаров, 21);
 
– МПВ «ВПОПАТ № 1» (Корнилова, 15а);
 
– Мойдодыр (Руднева, 13в);
 
– ON HYBRYD (Снеговая, 1, стр.4);
 
– KITTY HAWK (Жигура, 11а);
 
– Автомойка (Невская, 38);
 
– Драйв Авто (Героев Варяга, 10в);
 
– ООО «ОГАТ» (Днепровская, 25а);
 
– ООО «Синэргос-Авто» (Лесная, 1в, стр.5);
 
– Автомойка (Сабанеева, 14);
 
– Black car (Калинина, 4а стр.9);
 
– ВАЛАР (Советская, 2а стр.4);
 
– FRESH AUTO (Воропаева, 22);
 
– Мойдодыр (Днепровская, 116);
 
– CLEAN MACHINE (Леонова 54 стр.2).
 

 

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Теги: транспорт  дезинфекция  такси  коронавирус 



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