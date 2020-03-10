Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье

На ПАО «Аскольд» планируется наладить выпуск клееных панелей и гофротары. Новый инвестиционный проект представили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко во время его рабочей поездки в Арсеньевский городской округ во вторник, 10 марта.

В настоящее время завод выполняет оборонзаказ – производит арматуру для кораблей и судов, в том числе краболовов. Также в планах предприятия – реализовать инвестиционный проект по деревообработке, производству гофротары и алюминиевых батарей.

«Наша цель – заменить в строительстве бетонные панели на CLT-панели. Это клееные деревянные панели для многоквартирных домов. Это новые технологии, которые востребованы в Японии, Республике Корея и Канаде. Объем производства составит до 2,5 тысячи квадратных метров панелей в месяц», – обозначили инвесторы.

Олег Кожемяко подчеркнул, что «Аскольду» нужно отработать технологии и рынки сбыта.

«План поддержим, но он должен основываться на реальных возможностях предприятия», – заявил глава Приморья.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)