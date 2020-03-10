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Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
10 Марта 2020, 17:41 | Приморье
На ПАО «Аскольд» планируется наладить выпуск клееных панелей и гофротары. Новый инвестиционный проект представили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко во время его рабочей поездки в Арсеньевский городской округ во вторник, 10 марта.
В настоящее время завод выполняет оборонзаказ – производит арматуру для кораблей и судов, в том числе краболовов. Также в планах предприятия – реализовать инвестиционный проект по деревообработке, производству гофротары и алюминиевых батарей.
«Наша цель – заменить в строительстве бетонные панели на CLT-панели. Это клееные деревянные панели для многоквартирных домов. Это новые технологии, которые востребованы в Японии, Республике Корея и Канаде. Объем производства составит до 2,5 тысячи квадратных метров панелей в месяц», – обозначили инвесторы.
Олег Кожемяко подчеркнул, что «Аскольду» нужно отработать технологии и рынки сбыта.
«План поддержим, но он должен основываться на реальных возможностях предприятия», – заявил глава Приморья.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: деревообработка аскольд
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