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Коронавирус парализует стройки в Приморье
Дефицит рабочих рук становится критическим для наступающего строительного сезона в Приморье
На строительном рынке Приморского края в настоящее время осталось менее тысячи строительных компаний, имеющих допуски на выполнение ответственных строительных работ, притом что ранее, когда в отрасли действовало лицензирование, их количество достигало 6 тыс.
Особую тревогу руководителей приморских строительных компаний вызывает резкое сокращение бюджетных мест для поступающих в ДВФУ на строительные специальности. Если несколько лет назад их было 540, то в 2018-м году - 450, а в минувшем - всего 145 или примерно по 20 человек на каждый факультет.
Президент владивостокской компании ООО «Дальстройбизнес-II», член совета СРО «Альянс строителей приморья» Александр СУББОТИН отмечает, что под угрозой срыва в этом году находится привлечение в отрасль иностранных рабочих строительных специальностей. Коронавирусная инфекция стала серьезным препятствием для приезда китайских специалистов, которые в последние годы наиболее активно присутствовали на приморских стройплощадках. Нет особых надежд, что освобождающиеся ими вакансии закроют рабочие из Узбекистана и КНДР. Причем у руководителей строительных компаний серьезные претензии по качеству работ, которого практически нет, если не контролировать буквально каждый шаг корейского строителя.
Что же касается местных кадров, то строительные профессии стали непопулярны среди приморцев из-за непривлекательного уровня зарплат. Он же, по мнению Александра Субботина, в какой-то степени объясняется низкими территориальными расценками на строительные работы, в которые еще накануне строительства объектов саммита 2012 года, с целью удешевления их строительства объектов за счет бюджетных средств, закладывалась рентабельность в два с лишним раза меньшая, чем в Москве. Этот фактор до сих пор сказывается на зарплатах приморских строителей, да и на финансовом состоянии компаний.
По данным Минтруда Приморского края, строительная отрасль региона сегодня испытывает серьезный дефицит. Особенно в крупных городах, где потребность в рабочих строительных специальностей особенно высока.
Так, отмечалось, что к февралю среди наиболее востребованных на рынке труда края были такие рабочие строительные профессии, как бетонщик (средняя зарплата - 26 665 рублей в месяц), арматурщик - 26 090, плотник - 24 916, штукатур - 26 665, каменщик - 23 690, отделочник железобетонных изделий - 30 000, подсобный рабочий - 19 367, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций - 30 900, бригадир на участках основного производства - 26 677, маляр - 21 979, контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций - 33 250, электро-газосварщик - 30 449, облицовщик-плиточник - 28 808, дорожный рабочий, 22 084, монтажник - 27 916 рублей.
На фото: Китайские рабочие не по своей воле помахали ручкой приморской стройке.
Фото из архива
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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