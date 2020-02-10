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В Приморье проектируют 29 новых мостов

10 Февраля 2020, 13:40 | Приморье

В прошлом году на эти цели заложили значительные средства в бюджете, но проблема оказалась не в деньгах

До 15 мостов должно быть построено в Приморье в 2020-2021 годы. Такие темпы должны быть сохранены и в последующем. Об этом заявил губернатор края в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» 2 февраля.

Отвечая на вопрос телезрителей, глава региона отметил высокую актуальность вопроса ремонта мостов и дорог в Приморье. По его словам, в прошлом году на эти цели заложили значительные средства в бюджете, но проблема оказалась не в деньгах.

«Не учли одного – компаний, которые могут качественно исполнять эти работы и осваивать такие объемы денежных средств, в Приморье нет. Будем их подбирать. Усилим и Примавтодор дополнительной техникой, чтобы его филиалы работали полноценно», – подчеркнул Олег Кожемяко.

По мнению Губернатора, увеличить объемы ремонта дорожной инфраструктуры в регионе позволит и принятое решение о повышении, начиная с 2020 года, расходов на нормативное содержание дорог.

Глава Приморья также рассказал о планах строительства искусственных сооружений в крае.

«Сейчас в стадии проектирования еще 29 мостов, пять уже вышли с экспертизы, на пять расторгуемся в ближайшее время, а вообще планируем начать строить в течение 2020-2021 годов 10-15 мостов и идти такими темпами», – обозначил он.

Полную версию «Прямого разговора с Олегом Кожемяко» можно посмотреть на телеканалах ГТРК «Владивосток» и «ОТВ-Прим».

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: строительство  кожемяко  мосты 



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