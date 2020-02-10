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В Приморье изменен график эвакуации россиян через пункты пропуска на границе с Китаем
10 Февраля 2020, 08:38 | Приморье
В Приморье продолжается эвакуация граждан России, которые находятся в Китае и решили покинуть иностранное государство из-за угрозы распространения коронавируса. Все желающие вернуться на Родину по-прежнему могут сделать это через пункты пропуска Краскино и Пограничный, но по измененному расписанию.
Как рассказали в краевом агентстве международного сотрудничества, с начала эвакуационных мероприятий из КНР в Россию въехали более 220 соотечественников через приморские пункты пропуска.
«Большая часть желающих покинуть территорию Китая уже вернулись на Родину. В пятницу, 7 февраля, через Краскино и Пограничный въехали два гражданина нашей страны. Несмотря на это, эвакуация будет продолжена. График мы откорректировали. Изменения коснутся только дат, время выезда остается прежним: 10.00 по китайскому времени», – отмечает руководитель ведомства Алексей Старичков.
Пункт пропуска «Пограничный» будет работать в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля. Далее в понедельник, среду и пятницу – 10, 12 и 14 февраля соответственно.
Пункт пропуска «Краскино» будет работать 8, 11, 13 и 15 февраля.
Ведомство также уточняет, что те граждане России, которые прибудут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне:
– Дальневосточный пансион, Суйфэньхэ, Усули Дацзе, Юаньдун Улю 4, телефон: 15245319155;
– Незабываемая гостиница, Суйфэньхэ, Синьаньцзе 100, телефон: 13351235000;
– Отель Марко Поло, Хуньчунь, Чжанцянь сыдацзе 333, телефон: 04337812555.
Добавим, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией.
Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.
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Теги: границы китай коронавирус
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