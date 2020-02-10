www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.47 р. 100 JPY: 57.76 р.
EUR: 69.63 р. 10 CNY: 90.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье изменен график эвакуации россиян через пункты пропуска на границе с Китаем

10 Февраля 2020, 08:38 | Приморье
В Приморье продолжается эвакуация граждан России, которые находятся в Китае и решили покинуть иностранное государство из-за угрозы распространения коронавируса. Все желающие вернуться на Родину по-прежнему могут сделать это через пункты пропуска Краскино и Пограничный, но по измененному расписанию.
 
Как рассказали в краевом агентстве международного сотрудничества, с начала эвакуационных мероприятий из КНР в Россию въехали более 220 соотечественников через приморские пункты пропуска.
 
«Большая часть желающих покинуть территорию Китая уже вернулись на Родину. В пятницу, 7 февраля, через Краскино и Пограничный въехали два гражданина нашей страны. Несмотря на это, эвакуация будет продолжена. График мы откорректировали. Изменения коснутся только дат, время выезда остается прежним: 10.00 по китайскому времени», – отмечает руководитель ведомства Алексей Старичков.
 
Пункт пропуска «Пограничный» будет работать в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля. Далее в понедельник, среду и пятницу – 10, 12 и 14 февраля соответственно.
 
Пункт пропуска «Краскино» будет работать 8, 11, 13 и 15 февраля.
 
Ведомство также уточняет, что те граждане России, которые прибудут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне:
 
– Дальневосточный пансион, Суйфэньхэ, Усули Дацзе, Юаньдун Улю 4, телефон: 15245319155;
 
– Незабываемая гостиница, Суйфэньхэ, Синьаньцзе 100, телефон: 13351235000;
 
– Отель Марко Поло, Хуньчунь, Чжанцянь сыдацзе 333, телефон: 04337812555.
 
Добавим, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией.
 
Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.
 
 
Автор:
Теги: границы  китай  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]