Все школы и детсады Владивостока начали охранять профессионально и круглосуточно

Расходы на охрану сотрудниками лицензированных агентств взял на себя городской бюджет

С 1 января 2020 года все школы и детские сады Владивостока перешли на круглосуточную охрану сотрудниками лицензированных агентств. Это позволит максимально соблюсти требования безопасности к таким учреждениям, предусмотренные законом «Об образовании в РФ». При этом родителям не придётся платить за эту услугу. Расходы взял на себя городской бюджет.

«Траты на спецохрану раньше ложились на плечи родителей. Понятно, что не все были на это согласны. Поэтому вопрос решался индивидуально в каждом детском саду и в каждой школе. Теперь за безопасность детей в образовательных учреждениях города отвечают специалисты. На сегодняшний день во всех дошкольных и образовательных учреждениях уже работают профессиональные охранники», - поясняют специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования.

Всем сторожам, которые прежде занимались охраной школ и детских садов, были предложены вакансии в образовательных учреждениях города.

Безопасность учреждений образования во Владивостоке – вопрос приоритетный. Только в минувшем году в восьми детских садах, 36-ти школах и одном учреждении дополнительного образования установили новые системы автоматической пожарной сигнализации взамен тех, у которых истёк срок службы. На эти работы город направил свыше 86 миллионов рублей. Кроме того, все детские сады и школы Владивостока оборудованы тревожными кнопками, с выводом сигнала на централизованный пункт охраны Росгвардии.

«За счет бюджета города устанавливаются тревожные кнопки и камеры. Плюс город оплачивает услуги по экстренному выезду группы задержания при срабатывании тревожной кнопки. А с этого года за счёт бюджета города у нас решён и ещё один важный вопрос – профессиональной и круглосуточной охраны в наших детских садах и школах», - добавляют специалисты управления образования.

Евгений Кулешов (фото)