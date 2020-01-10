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Во Владивостоке продолжает работу фестиваль "Сделано в Приморье"

10 Января 2020, 12:39 | Приморье
За две недели предприниматели продали 670 килограммов меда, 540 килограммов рыбы, 293 килограмма колбасы
 
Во Владивостоке до 20 января продолжает работу фестиваль приморских производителей. За две недели на его площадке между улицами Адмирала Фокина и Семеновская продано более 2 тысяч единиц товаров и 2,5 тонны различных продуктов: от кондитерских изделий до парного мяса.
 
По словам организаторов, с момента открытия фестиваля, который стал первым мероприятием масштабного проекта «Сделано в Приморье», его посетили более 14 тысяч человек. Это как местные жители, так и иностранные туристы, которые проявляют большой интерес к продукции приморских производителей.
 
Так, за две недели предприниматели продали 670 килограммов меда, 540 килограммов рыбы, 293 килограмма колбасы, 218 килограммов сыров, 200 килограммов пирожных, 600 банок консервов, более 500 новогодних наборов и сувениров и многое другое.
 
Кроме того, на площадке фестиваля можно приобрести горячие напитки, блины, ароматный и сочный шашлык, принять участие в бесплатных мастер-классах в кафе «Миндаль»: 13 января с 13.00 до 14.00 – изготовление открыток, 19 января с 13.00 до 14.00 – рисование в технике эбру.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
 
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Теги: сделано в приморье  ярмарка  фестиваль  малый бизнес 



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