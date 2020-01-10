В Приморье больше 1500 предпринимателей получили поддержку Гарантийного фонда

Благодаря этому виду господдержки предприниматели привлекли для развития своего дела дополнительное финансирование на общую сумму свыше 15 млрд рублей

За 10 лет работы Гарантийный фонд Приморского края предоставил поручительства по банковским кредитам больше чем 1500 малым и средним предприятиям и ИП. Итоги десятилетней работы Гарфонда были озвучены на пресс-конференции, посвященной поведению итогов первого года реализации в регионе национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В течение 2019 года Гарантийный фонд предоставил поручительства 199 компаниям и индивидуальным предпринимателям, в результате они привлекли в свой бизнес почти 3,6 миллиарда рублей кредитных средств. По словам руководителя фонда Ксении Плетцер, объем предоставляемой поддержки малому и среднему бизнесу в Приморье ежегодно увеличивается. К примеру, по сравнению с 2018 годом общая сумма поручительств по кредитам выросла на 25%.

«По объему предоставляемой поддержки мы являемся беспрецедентными лидерами на Дальнем Востоке и входим в ТОП-10 в России. Также, по оценке Корпорации МСП, Гарантийный фонд Приморского края занимает второе место в стране по показателю “эффективность”. Банк России приравнивает наше поручительство к самой высокой категории качества залогового обеспечения», – рассказала она.

Востребованность поддержки Гарантийного фонда у предпринимателей объясняется тем, что коммерческие банки в последние годы ужесточили требования к объему и качеству залогового обеспечения по кредитам. Как правило, они не рассматривают качестве залога специализированное оборудование, автомобили старше 7 лет и товары в обороте.

«В такой ситуации поручителем по кредиту может выступить Гарантийный фонд. И тогда выигрывают все: банки получают высококлассный залог, предприниматель – необходимый кредит, при этом фонд разделяет с ним риски. Кроме того, предприниматель, который использует в структуре своего залога поручительство фонда, может рассчитывать на более лояльное отношение банка. Например, может получить кредит по более низкой ставке», – добавила Ксения Плетцер.

Гарантийный фонд Приморского края работает на площадке центра «Мой бизнес» во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7. В центре помимо поручительств по кредитам предприниматели могут получить комплексную господдержку: проконсультироваться по сложным вопросам, пройти обучение, получить займ на льготных условиях, помощь в модернизации производства и продвижении своей продукции на экспорт. Вся поддержка предоставляется бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)