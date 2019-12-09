Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье центр "Мой бизнес" помог 27 предприятиям
Региональный центр инжиниринга (РЦИ), созданный в мае 2019 года на площадке центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта по поддержке МСП, предоставил комплексную поддержку 27 промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Приморья. Об этом стало известно на круглом столе «Развитие малых и средних компаний через инжиниринг» 6 декабря.
За семь месяцев 2019 года предприятиям Приморья оказали около 50 инжиниринговых услуг – это формирование бизнес-плана, технический аудит, разработка программы модернизации, технических проектов, сертификация продукции и многие другие. Сложные и дорогостоящие услуги благодаря РЦИ предприятия смогли получить на условиях софинансирования, оплатив всего 5% от их рыночной стоимости.
«Когда мы говорим о макро-векторах развития и национальных проектах, мы понимаем, что по факту работаем с малым и средним бизнесом. Если мы хотим, чтобы экспортное направление развивалось, наши производства должны технологически совершенствоваться, а это не всегда возможно собственными силами бизнеса. Поэтому со всеми вопросами по технологическому развитию предприятия можно обратиться в центр “Мой бизнес” конкретно – в Региональный центр инжиниринга», – подчеркнул врио вице-губернатора края Константин Шестаков.
О том, как получить государственную поддержку, какие современные технологии могут помочь решить проблемы производства, на круглом столе обсудили представители власти, эксперты и сами предприниматели – Владивостока, Находки, Арсеньева и других городов края.
«Центры инжиниринга оказывают комплексную поддержку производственных предприятий, в каждом регионе она индивидуальная. За этот неполный год работы РЦИ мы смогли сформировать “приморский” пакет услуг для наших компаний. А вот усовершенствовать этот пакет мы не можем без ответной реакции бизнеса. Поэтому такие встречи – необходимы», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Специалисты Регионального центра инжиниринга индивидуально работают с каждым предприятием – выезжают на производство, выясняют, какие потребности есть у производителя, разрабатывают план развития. Именно по такому сценарию получал государственную поддержку производитель морских деликатесов — компания «Дальстам-Марин». Предприятие обратилось в центр «Мой бизнес» в июне и менее чем за полгода ввело в эксплуатацию новую холодильную камеру шоковой заморозки. Это позволило ему в четыре раза увеличить объем перерабатываемой продукции.
«Наша цель – повысить производительность и экономическую эффективность предприятия, которое обратилось за поддержкой. Это длительный процесс, который может занимать от нескольких месяцев до 2-3 лет в зависимости от потребностей конкретной компании», – рассказал заместитель директора РЦИ – подразделения центра «Мой бизнес» Сергей Капацын.
Напомним, что поддержка малых и средних производственных предприятий Приморья обеспечивается в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее узнать про помощь, которую оказывает Региональный центр инжиниринга, можно в офисах центра «Мой бизнес», по телефону: 8 (423) 279-59-09, и на портале mb.primorsky.ru.
Фото – Диана Шарафулисламова
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье центр "Мой бизнес" помог 27 предприятиям
- Судостроительное предприятие из Приморья стало лауреатом Нацпремии в области импортозамещения
- Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет
- В бюджете Хабаровского края на 2020 год не запланировали развитие экономики
- На силовиков можно будет жаловаться онлайн
- "Единое окно" для бизнеса станет еще шире
- ТОРы под губернаторов
- В регионах появится единый контролер для бизнеса
- Как из ООО делают ОПС
- Комплекс за 299 миллионов продается во Владивостоке
Новости раздела
- На Камчатке наградили лучших представителей рыбной отрасли
- В Приморье центр "Мой бизнес" помог 27 предприятиям
- Во Владивостоке заменили аварийную подпорную стену
- Tele2 предлагает клиентам самостоятельно выбрать себе новогодний подарок
- Судостроительное предприятие из Приморья стало лауреатом Нацпремии в области импортозамещения
- Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет
- В бюджете Хабаровского края на 2020 год не запланировали развитие экономики
- На силовиков можно будет жаловаться онлайн
- "Единое окно" для бизнеса станет еще шире
- ТОРы под губернаторов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Предприятие буровых работ" расширяет парк техники
- Владивосток распродадут в Москве
- Во Владивостоке объявлены сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- Движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ открыли
- Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
- Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту
- Как закаляется "Амурсталь"
- Нарисовано для состоятельных
- 37 тысяч обращений: Жители атакуют администрацию Владивостока