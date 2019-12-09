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Во Владивостоке заменили аварийную подпорную стену

09 Декабря 2019, 14:40 | Приморье

Подрядчик устраняет мелкие замечания и готовит объект к сдаче

Подрядчики завершили основные строительные работы возле дома № 3 по улице Черняховского. Здесь по заказу администрации города Владивостока на месте аварийной подпорной стены построили новую конструкцию.

На минувшей неделе на объекте с инспекцией побывал глава Владивостока Олег Гуменюк. Весной этого года он распорядился отремонтировать аварийную подпорную стену и сделать здесь систему ливневой канализации.

«Ремонт на этом объекте начался во втором квартале текущего года. На сегодня выполнено 95% работ. Подрядчики возвели опорную конструкцию и обустроили участок сети ливневой канализации»,  - доложил руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров.

Специалисты также рассказали, что на участке проводился достаточно масштабный ремонт, который был осложнен большим количеством грунтовых вод. Сейчас подрядчик устраняет мелкие замечания и готовит объект к сдаче.

«Мы продолжаем ремонт аварийных стенок. В следующем году будем делать аварийные подпорные стены, которые нуждаются в срочном ремонте», - отметил глава города Олег Гуменюк.

Напомним, что на основании данных мониторинга подпорных стен и обращений граждан специалистами управления дорог и благоустройства формируется перечень мероприятий на проведение ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время по данным специалистов во Владивостоке 238 подпорных стен нуждаются в ремонте.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: строительство  реконструкция  благоустройство 



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