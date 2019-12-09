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Tele2 предлагает клиентам самостоятельно выбрать себе новогодний подарок
В канун новогодних праздников Tele2 предлагает клиентам получить то, что им действительно нужно
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам самостоятельно выбрать себе новогодний подарок. В поддержку этого предложения оператор запускает рекламную кампанию: полюбившаяся публике команда Tele2 и ее лидер вновь поздравляют абонентов по «другим правилам».
В день запуска стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов готовятся поздравить абонентов с Новым годом. При этом харизматичный лидер команды Tele2 заявляет: «Я не Санта. Мне не надо писать письмо, чтобы получить то, о чем мечтали давно». При этом абонентов Tele2 ждут только полезные подарки: «В этот Новый год у Tele2 правила такие – не дарить абонентам то, о чем они не просили».
В новом рекламном видео появляется Миа, знакомая зрителям по запуску «умного тарифа». Она предлагает абонентам самостоятельно выбрать то, что им нравится: подписку на музыку, бесплатные фильмы и сериалы, бесплатный интернет для поездок в дальние страны. Босс команды Tele2 также отмечает, что получить подарок могут как действующие абоненты, так и новые клиенты оператора. Ролики новой рекламной кампании доступны на канале Tele2 в YouTube.
Абоненты могут выбрать новогодний подарок в одной из следующих категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Его легко активировать в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Воспользоваться предложением Tele2 могут все абоненты оператора с тарифами для физических лиц с 4 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Подробная информация о предложении оператора опубликована на сайте.
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