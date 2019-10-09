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Во Владивостоке улицы связывают тротуаром

09 Октября 2019, 17:43 | Приморье
Для Владивостока характерно отсутствие на некоторых улицах тротуаров, и это очень проблемно для пешеходов, которые выходят на проезжую часть и рискуют попасть под машины. Нет тротуаров на отдельных участках улицы Снеговой, Борисенко, Сочинской, Можайской, Выселковой, Маковского, Днепровской и других.
 
Однако это беда не только отдаленных городских улиц, но и некоторых центральных.
 
В настоящее время дорожные строители завершают устройство небольшого участка отсутствовавшего тротуара в районе остановки «Дальпресс» - всего около 50 метров. Их как раз не хватало, чтобы, спускаясь по Океанскому проспекту от Первой речки завернуть на ул. Хабаровскую, не переходя дважды дорогу с довольно интенсивным автомобильным движением.
 
Можно отметить, что этот недочет существовал долгие годы, и приятно, что городские власти обратили на это внимание.
 
Ремонт и устройство тротуаров во Владивостоке до конца осени должны быть сделаны также на участках проспекта «Красного знамени» и Океанского проспекта в районе Покровского парка, на ул. Шефнера, Алеутской и 1-й Морской.
 
Фото автора
 

 

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Теги: благоустройство  тротуары  строительство 



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