Владивосток догоняет Сочи и Санкт-Петербург

Квадратный метр на вторичном рынке жилья дальневосточной столицы показал резкий рост

Федеральный портал «Мир квартир» подвел итоги вторичного рынка жилья по крупнейшим городам России за 3-й квартал этого года, судя по которым Владивосток оказался в числе лидеров роста цен по стране. При этом он сохранил четвертое место в рейтинге и по средней цене «квадрата», и по цене средней предлагаемой квартиры.

Средняя цена «квадрата» на вторичном рынке во Владивостоке в третьем квартале составила 120 503 рубля, что на 17,3% больше, чем в начале года и на 5,5% - чем во втором квартале. Соответственно цена средней предлагаемой квартиры достигла 6 792 783 рубля – на 20,3% больше, чем в начале года, и на 9,6% - чем во втором квартале.

Жилье во Владивостоке оказалось в два раза дороже, чем в среднем по городам РФ с населением свыше 300 000 человек. Средний «квадрат» по 70 таким городам в третьем квартале был на уровне 59 455 рублей, а средняя квартира – 3 431 996 рублей. Средняя квартира во Владивостоке оказалась в 4,5 раза дороже, чем средняя квартира предложения в самом доступном для покупателей жилья городе Магнитогорске.

Темпы роста цен с начала этого года во Владивостоке были примерно в 4 раза выше среднероссийских, которые выросли на 3,9% за 1 кв. метр жилья и на 4,7% за среднюю предлагаемую квартиру. При этом эксперты отметили, что по стране в третьем квартале «квадрат» подешевел на 0,4%, а рост средней цены квартиры был всего 0,9%, то есть наметился «баланс спроса и предложения», а соответственно цены начали фиксироваться.

Рост цен на вторичное жилье во Владивостоке превзошел рынок Сочи с начала года примерно на 4%, но в номинале отстает на 3 760 рублей по цене «квадрата» и на 1 314 019 рублей по средней цене предлагаемой квартиры. Видимо сочинские квартиры заметно просторнее владивостокских. Примерно еще на 2 000 рублей наш «квадрат» отстал от цены Санкт-Петербурга, и при сохранении темпов роста может выйти на второе место по стране. Однако московский «квадрат» остается на недосягаемой высоте – 224 490 рублей.

Кроме того, напомним, что по рынку нового жилья во Владивостоке портал «Мир квартир» зафиксировал в третьем квартале заметное падение средней цены – она упала ниже 100 000 рублей за «квадрат» и в соответствующем рейтинге город переместился с 4-го места на 5-е, пропустив вперед Московскую область, Сочи, Санкт-Петербург и Москву.

Цена «квадрата» вторичного рынка во Владивостоке резко оторвалась от хабаровской (79 190 рублей). При этом в третьем квартале «квадрат» в Хабаровске подешевел на 6,4%, но по сравнению с началом года подорожал на 0,1%, что допустимо в пределах погрешности. Однако средняя квартира соответственно подорожала за квартал на 1,5%, а с начала года – на 8%.

Другие дальневосточные города, оказавшиеся в рейтинге, заняли: Якутск – 11 место с ценой «квадрата» 76 876 рублей, Чита – 28 место (55 152 рубля) и Улан-Удэ – 35 место (51 220 рублей). При этом Якутск в третьем квартале существенно подешевел: на 7% уменьшилась цена «квадрата» и на 12,3% - цена средней квартиры. Зато значительно подорожала Чита – соответственно на 8,2% и на 12,8%.