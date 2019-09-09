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Примсоцбанк расскажет малому бизнесу Приморья, как получить кредит со ставкой 8,5% годовых
Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре «Кредитование бизнеса под 8,5% годовых по программе Минэкономразвития России», который состоится 25 сентября во Владивостоке.
Алексей Владимирович Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Примсоцбанка, расскажет посетителям мероприятия о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами Банка. Особое внимание будет уделено обновлённой программе Минэкономразвития России: срокам и суммам кредитования, требованиям по отраслевой принадлежности бизнеса и обеспечению кредитов, процессу оформления кредита по государственной программе.
— Для Дальнего Востока действует расширенный список направлений деятельности, которые подлежат субсидированию при кредитовании. Помимо приоритетных направлений, на ставку 8,5% годовых могут претендовать и предприятия торговли. До двух миллиардов увеличена сумма кредита для инвестиционных проектов в сфере туризма, — рассказал Алексей Владимирович, — При этом другие требования к заёмщику, список документов и процедура одобрения кредита практически не отличаются от стандартных Банковских программ.
Семинар пройдёт 25 сентября 2019 года, в 13:30 по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 Лет Владивостоку, 103. Отель «Акфес-Сейо». Участие в мероприятии бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефону 8(800)200-42-02.
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