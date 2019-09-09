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Дальневосточные стартапы провели презентации на ВЭФ во Владивостоке

09 Сентября 2019, 08:42 | Приморье
На V Восточном экономическом форуме в рамках проекта «Территория инноваций» состоялась питч-сессия и очередной этап конкурса технологических стартапов Business Priority
 
Конкурс проводится Фондом Росконгресс совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» при поддержке администрации Приморского края.
 
Заявки на конкурс подали свыше 100 проектов, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) или представляющих инновационные продукты, которые могут быть применены на территории ДФО. Члены экспертного жюри – инвестиционные фонды, представители федеральных и региональных органов власти, корпораций, крупного и среднего бизнеса, бизнес-ангелы отобрали семь высокотехнологичных стартапов, которые получили статус Business Priority и возможность презентовать свои продукты на ВЭФ.
 
Номинантами Business Priority стали:
 
SMARSY– умное зеркало для косметических брендов и ретейлеров;
 
Enreport – система автоматизации бизнес-процессов на энергорынках;
 
VeDroid – моющий промышленный робот;
 
Медсеть – мобильное приложение для упрощения коммуникации между медицинскими учреждениями и клиентами;
 
PUFPay – сервис онлайн-платежей для бизнеса и физлиц;
 
Ягода – платформа для привлечения и удержания клиентов;
 
КРИОПРОТЕКТ – средство защиты кожи от обморожения.
 
По итогам конкурса все проекты включены в трек стратегического консалтинга проекта Business Priority на следующие 6 месяцев, в течение которых специалисты Business
 
Priority проведут работу с финалистами для формирования стратегии масштабирования их бизнеса.
 
«Сегодня мы увидели прекрасные проекты, и это только начало большой, последовательной работы. Проект Business Priority позволяет стартапам интегрироваться в экосистему Фонда Росконгресс, которая объединяет представителей бизнеса, власти и институтов развития на самых разных уровнях. Таким образом, сегодняшние региональные команды получают доступ к компетенциям и финансовым ресурсам, могут рассказать о себе на глобальном рынке», – подчеркнул член правления Фонда Росконгресс Юрий Черчес.
 
«Финалистами стали семь проектов из Приморского края, Хабаровска и Якутии, которые, на наш взгляд, имеют хороший потенциал стать успешным бизнесом, а некоторые очень хорошо интегрируются в экономическую и географическую специфику региона. С каждым проектом Фонд продолжит взаимодействие уже не только в части менторской поддержки, но и окажет содействие в привлечении инвестиций», – отметил генеральный директор ООО «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» Руслан Саркисов.
 
«На Дальнем Востоке стартапов меньше, чем в Москве, но среди них есть очень интересные. Мы рады оказать им всестороннюю поддержку. Для молодых компаний питч-сессия Business Priority – это очень полезный опыт, ведь в процессе общения с ведущими представителями инвестиционного сообщества они понимают, как им развиваться дальше. Такая корректировка в пути очень важна», – отметила директор проекта Business Priority Марианна Скраган.
 
По завершении питч-сессии состоялся оpen-talk «От нуля до миллиарда…», в котором приняли участие основатели и CEO успешных технологичных стартапов: Геннадий Редько (Hotlead), Рустам Миланов (Визитек) и Данила Жаров (Motivity). Как и предусматривал формат дискуссии, предприниматели откровенно ответили на непростые вопросы, которые волнуют каждого, кто задумывается о создании своего бизнеса: почему они решили заняться этим непростым делом вместо работы по найму, как собирали команду
 
и доказывали ценность своего продукта клиентам, в какой момент имеет смысл искать инвестиции и т.п.
 
«Дискуссия получилась очень живая, потому что ответы на вопросы не были одинаковыми и заранее выверенными. При этом было видно, что каждый из предпринимателей отвечал исходя из своего опыта – именно то, что думает. Для многих стартаперов, которые присутствовали в зале, – это было реально интересно и полезно», – прокомментировал Алексей Маликов, эксперт Business Priority, основатель группы компаний «ВЕНТО» и партнер инвестиционного фонда A&A Capital, выступивший модератором дискуссии. Полная версия трансляции питч-сессии BusinessPriority и Open-talk «От нуля до миллиарда…» доступна в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.
 
Досье "Золотого Рога"
 
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
 
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
 

 

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Теги: вэф  экономика 



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