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Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ

09 Августа 2019, 09:35 | Приморье
Более 130 представителей японского бизнес-сообщества подтвердили свое участие в ВЭФ во Владивостоке

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.

«В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с Премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график», – заявил Тоёхиса Кодзуки.

 На встрече была подчеркнута особая роль Японии в подготовке и проведении Форума.

«Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии», – отметил Антон Кобяков.

Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. На встрече также рассмотрели возможность проведения бизнес-диалога «Россия – Япония» с участием предпринимательских кругов двух стран. Было отмечено, что на сегодняшний день участие в Форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.

Участники подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в мероприятиях спортивной программы Форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также было отмечено, что в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» будет организована беседка Японии, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Газета "Золотой Рог" - информационный партнер Пятого Восточного экономического форума

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: АТР  вэф  Япония 



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