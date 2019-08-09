Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.
«В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с Премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график», – заявил Тоёхиса Кодзуки.
На встрече была подчеркнута особая роль Японии в подготовке и проведении Форума.
«Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии», – отметил Антон Кобяков.
Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. На встрече также рассмотрели возможность проведения бизнес-диалога «Россия – Япония» с участием предпринимательских кругов двух стран. Было отмечено, что на сегодняшний день участие в Форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.
Участники подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в мероприятиях спортивной программы Форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также было отмечено, что в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» будет организована беседка Японии, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер Пятого Восточного экономического форума
Новости тематики
- Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ
- Во Владивостоке на ВЭФ будет представлен "банк сельхозземель"
- Во Владивостоке на ВЭФ-2019 покажут мировой керлинг
- Деловая программа Восточного экономического форума объединила около 50 мероприятий
- Business Priority: Начался прием заявок на конкурс среди дальневосточных технологических стартапов
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
- "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
- Приморье удивит участников и гостей Восточного экономического форума
- Опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2019
- Бизнес-диалог "Россия – Индия" состоится на ВЭФ во Владивостоке
Новости раздела
- Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ
- Обманутым дольщикам Приморья обещаны 200 тысяч квадратных метров жилья
- Во Владивостоке на ВЭФ будет представлен "банк сельхозземель"
- Из эскроу возгорается пламя
- Во Владивостоке 12 дорог попали в перечень капитального ремонта и благоустройства
- "Греби бабло лопатой"
- Приморье наводнили фальшивые деньги
- Администрация Приморья покупает 35 дронов
- У одной из крупнейших компаний Приморья отбирают миллиард за чужие долги
- Облака - спасательный круг для бизнеса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россиян заставят вернуть часть полученной пенсии
- В Приморье завезли новую "Короллу"
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме
- В Приморье закроют погранпереход в Китай
- Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- Порт Абрамовича попал под раздачу
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем