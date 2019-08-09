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Обманутым дольщикам Приморья обещаны 200 тысяч квадратных метров жилья
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил удвоить ввод жилья
В этом году строителей Приморья и Владивостока торжественно поздравили накануне профессионального праздника – Дня строителя, о чем в прошлом иногда забывали. Торжественное собрание прошло 8 августа в здании администрации Приморского края. Причем количество представителей от организаций и предприятий строительного комплекса не было ограничено, и желающих услышать поздравления и что-то полезное для себя пришло действительно достаточно много.
Особенно приятно собравшимся было поздравление губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО, который заявил, что, по его мнению, первостепенной задачей региона в области строительства на сегодня является скорейший ввод 200 тысяч квадратных метров жилья для решения проблемы обманутых дольщиков. Но задачи, стоящие за этой, в общем-то небольшой – намного масштабнее и перспективнее. Притом, что показатели строительной отрасли края поступательно растут, потенциал роста используется еще недостаточно.
Губернатор отметил, что строительство жилья в крае не покрывает спрос, и в течение 4 ближайших лет ввод надо довести до уровня свыше 1 миллиона квадратных метров в год. Причем вводимое новое жилье должно быть действительно доступным для населения. «Квадрат» по 100-120 тысяч рублей сегодня – это дорого, и строить надо дешевле, особенно для молодых семей. При этом и для самих строителей это должно быть выгодным.
Активно помогать в жилищном строительстве людям и строителям будет Приморское ипотечное агентство, капитализация которого достигла 5 млрд. рублей. Серьезные намерения вести строительство многоквартирных домов на предоставленных им 116 участках выражают резиденты Свободного порта Владивосток. С предстоящего понедельника при департаменте градостроительства начнет работать особая группа, которая станет оперативно решать вопросы содействия в решении вопросов подготовки строительства новых объектов.
В ближайших планах – принятие регионом концепции и программы строительства социального жилья для населения с невысокими доходами. Это намечается принять после проведения очередного Восточного экономического форума в сентябре.
При строительстве жилья в крае и Владивостоке ставка будет делаться на комплексное строительство, что в ближайшие несколько лет повлечет и возведение нескольких новых школ, ряда детских садов и других объектов социального назначения. Помимо этого максимально будут создаваться условия для завершения работ на инфраструктурных объектах незавершенного строительства. С другой стороны точечное строительство будет сокращаться, как неэффективное.
Губернатор заявил, что строительный комплекс края со стороны региональной власти будет поддерживаться в усилении базы стройиндустрии, в продвижении передовых технологий, в получении приморскими строителями генподрядов на строительство крупных объектов, которые в ближайшем будущем предполагается возводить на территории края. Он также выразил надежду, что удастся что-то решить и с пагубным для судеб многих строительных компаний «планированием на год», когда они вынуждены подстраиваться под результаты конкурсов, сохраняя для своей жизнеспособности только ключевых инженерно-технических работников, но не коллективы в целом.
Исполняющий обязанности председателя законодательного собрания Приморского края Сергей КУЗЬМЕНКО, отметив, что деятельность строительной отрасли в основном регулируется федеральным законодательством, сказал, что у законодателей края тоже имеются рычаги для того, чтобы сделать отрасль в регионе драйвером развития. А глава администрации Владивостока Олег ГУМЕНЮК высказал мнение, что без своих строителей Владивосток не смог бы стать таким, которым мы видим его сегодня, и невозможно осуществить те большие проекты, которые необходимо осуществить в будущем.
Все выступавшие представители властей нашли для строителей приятные слова и ободряющие фразы и скромно наградили компании, предприятия и их представителей грамотами и благодарностями. Благодарность от Минстроя РФ за высокие заслуги была вручена губернатором руководителю мастерской генпланов АО «Приморгражданпроект» Ирине САМОЙЛЕНКО.
В ответном слове от строителей член совета СРО «Альянс строителей Приморья», генеральный директор компании ООО «Дальстройбизнес II» Александр СУББОТИН вручил губернатору грамоту за содействие реконструкции культового объекта силами приморских строителей в другом регионе и выразил надежду, что в будущем у приморских строителей, и в частности у его компании, будет достаточно работы в своем регионе, чтобы не искать ее в других.
Губернатор пообещал, что работа найдется.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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