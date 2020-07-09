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Строительство ЛЭП для нового порта в Приморье обойдется в более 1,6 млрд рублей
Работы проведет компания Ротенберга
ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети ФСК ЕЭС») вложит более 1,6 млрд рублей в строительство ЛЭП для электроснабжения строящегося угольного порта «Суходол». На данный момент стартовал основной этап работ по созданию схемы внешнего электроснабжения порта, завершение работ намечено на конец текущего года.
В рамках проекта будет проведена реконструкция линии 220 кВ «Владивосток - Зеленый угол» и возведены заходы протяженностью 44 км на подстанцию стивидора, что позволит обеспечить выдачу до 34 МВт мощности.
На действующих подстанциях 500 кВ «Владивосток» и 220 кВ «Зеленый Угол» также будут расширены системы управления технологическими процессами и реконструированы каналы связи для систем релейной защиты и автоматики.
«Постоянная схема электроснабжения порта, благодаря двум ЛЭП от независимых центров питания (подстанций 500 кВ «Владивосток» и 220 кВ «Зеленый угол»), обеспечит первый уровень надежности, предусматривающий непрерывную подачу электроэнергии», - поясняется сообщает пресс-служба «МЭС Востока» (филиал «ФСК ЕЭС»).
Победителем конкурса на разработку рабочей документации, строительство, поставку и пуско-наладку оборудования заходов ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на подстанцию (ПС) 220 кВ «Суходол» в ноябре прошлого года было признано АО «ТЭК Мосэнерго» (Москва, подконтрольно Игорю РОТЕНБЕРГУ).
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Угольный порт в бухте Теляковского строит ООО «Морской порт «Суходол», совладельцами которого являются основные акционеры холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС). По данным пресс-службы СДС, мощность перевалки первой и второй очередей порта Суходол составит 12 млн тонн угля в 2022 году. В дальнейшем предполагается построить третью очередь с увеличением мощности еще на 8 млн тонн.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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