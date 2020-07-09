ООО "Доминант" заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов

ООО «Доминант» (юридический адрес: 690002, г.Владивосток, ул.Комсомольская, д.5 «А», офис 203., ИНН 254001001) в соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет об изготовлении печатных и иных агитационных материалов для кандидатов для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №9, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года, на следующих условиях и по следующим расценкам*:





























