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Во Владивостоке введен в эксплуатацию первый долгострой в Снеговой Пади
Седьмой по счету долгострой сдан в Приморье – дом №25 в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке. В нем будут проживать 230 семей. В официальной церемонии сдачи объекта, которая запланирована на 10 июля, примет участие Губернатор края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, дом полностью достроен согласно проекту и договору долевого участия, который ранее приморские семьи заключили с застройщиком жилого комплекса КППК «Приморкрайстрой». Также благоустроена придомовая территория, посажены более 150 деревьев и кустов, установлены малые архитектурные формы, детская площадка, организована парковочная зона.
«В этом году мы достроили и ввели в эксплуатацию уже второй дом. Вечером 7 июля официально подписан акт ввода в эксплуатацию дома №25 в жилом комплексе “Снеговая Падь. Комплекс Д”. В нем будут проживать 230 приморских семей, 120 из которых купили квартиры по условиям государственной программы “Жилье для российской семьи”», – сообщила генеральный директор корпорации и советник Губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольга Сун-жаю.
По ее словам, завершение строительства жилых домов и восстановление прав обманутым дольщиков является на сегодняшний день одной из приоритетных социальных задач, которую нужно решить, чтобы далее полноценно заниматься развитием жилищного строительства и делать жилье доступным для приморцев.
Для завершения строительства долгостроев в ЖК «Снеговая Падь» выбран механизм работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края.
«Мы приступили к завершению строительства домов в Снеговой Пади в 2019 году. Работу выполнил подрядчик ООО “Профитекс”, который подал заявку на конкурс и выиграл его. Сейчас он считается одним из самых добросовестных в Приморье. На момент передачи компании объекта готовность дома составляла 68%. На завершение строительства потребовалось почти 150 миллионов рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета. На работы потребовалось чуть больше восьми месяцев, небольшие задержки по благоустройству были вызваны июньскими проливными дождями», – пояснила Ольга Сун-жаю.
Передача ключей жильцам производится после подписания акта приема-передачи всех квартир от застройщика жильцам после постановки дома на кадастровый учет. Ориентировочно эта процедура занимает месяц после подписания акта ввода в эксплуатацию.
Напомним, Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу искоренить понятие «обманутый дольщик» в Приморье. Разработка соответствующего механизма была поручена региональному институту развития – АО «Корпорация развития Приморского края». С апреля 2019 года удалось достроить и сдать в эксплуатацию уже семь долгостроев. С начала 2020 года в работе – более 20 проблемных объектов.
Фото – из архива АО «Корпорация развития Приморского края»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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