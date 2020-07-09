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Хасанские власти не выдерживают испытание эпидемией
Хасанский район в период нынешнего экономического кризиса оказался на грани катастрофы
Ситуация с коронавирусом стала настоящим экзаменом на компетентность для муниципальных властей. Причем при выставлении оценки в этом испытании учитываются не только предпринимаемые сегодня антикризисные действия, но и то состояние, в котором эпидемия застала тот или иной город или район, а значит - результаты работы муниципальных властей за прошлые годы.
Вынужденный простой малого и среднего бизнеса неизбежно ведет к росту банкротств. Уже сегодня растет число безработных. Это также ведет и к сокращению поступлений в бюджеты всех уровней. Муниципальные бюджеты недополучают существенную часть и без того скромных доходов из-за льгот по налогам и аренде. Сохранить относительную стабильность на территориях удастся тем городам и районам, где работают крупные предприятия или реализуются масштабные бизнес-проекты.
Хасанский район, несмотря на все экономико-географические преимущества, оказался в сложившейся сегодня ситуации одним из самых уязвимых муниципалитетов Приморья. Чтобы сосчитать работающие на территории предприятия, которые вошли в список системообразующих, хватит пальцев одной руки.
Очень мало на территории района и промышленных предприятий непрерывного производственного цикла, которым официально разрешено продолжать деятельность в условиях карантина. А значит, что экономическая активность в Хасанском районе сегодня практически сведена к нулю.
И это прямое следствие невнятной инвестиционной политики действующей районной власти во главе с Иваном СТЕПАНОВЫМ. При этом район был и остается объектом интереса многих крупных инвесторов - как российских, так и иностранных. Однако ни один большой проект при всей серьезности намерений известных компаний так и не смог зайти на территорию за последние годы. Идеи одних разбивались об инфраструктурные ограничения, о которых прекрасно знают районные власти, но ничего не делают для их преодоления. Планы других - натыкались на сопротивление экологических активистов, настаивающих на неприкосновенности местной природы. На поверку многие такие активисты оказывались «засланными казачками», которых организованно привозили в район на автобусах, как, например, те, что прибыли минувшей осенью в Приморское, чтобы сорвать общественные слушания по строительству терминала СПГ. Наладить цивилизованный диалог между бизнесом и обществом глава района Степанов не может уже который год, а возможно, попросту не хочет, ведь это отличный инструмент, который можно использовать для извлечения собственной выгоды в политических торгах.
Вот далеко не полный перечень крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже несколько лет находится в статусе «воз и ныне там». Это зерновой терминал в Зарубино, терминал по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в Приморском, контейнерный терминал в Славянке, транспортный коридор «Приморье-2», новая инфраструктура пункта пропуска в Краскино, развитие судоремонта на базе Славянского СРЗ, завод по производству сжиженного газа от «Газпрома», завод пиломатериалов, который планировал строить крупный японский холдинг.
Между тем район продолжает терять рабочие руки. Наибольшие темпы сокращения численности зафиксированы среди городского населения. Из 414 человек, которых район лишился район в 2019 году, более 300 - жители поселков городского типа. Активнее всего хасанскую землю покидают мужчины активного трудоспособного возраста - наибольшие потери отмечены в возрастном сегменте от 24 до 29 лет. Сильнее всего показатели численности работников упали в сфере обрабатывающих производств. Снижение также зафиксировано в отраслях сельского хозяйства, гостиничном и ресторанном секторе, а также областях профессиональной, научно и технической деятельности, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Какими будут социально экономические показатели района по итогам 2020 года? Как и за счет чего район переживет наступившие сегодня сложные времена? Эти вопросы не могут не вызывать серьезного беспокойства. Но главное - на них по-прежнему не может ответить даже сам глава района Иван Степанов.
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